80 مسؤولاً حكومياً وقائد أعمال في منتدى الشارقة للاستثمار

المصدر: الشارقة - وام

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يستضيف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» أكثر من 80 متحدثاً من أبرز الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة ورواد الأعمال والمستثمرين، من الساحتين المحلية والعالمية، في الدورة السابعة من فعاليات «منتدى الشارقة للاستثمار»، التي تقام يومي 18 و19 سبتمبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية».

ويشارك المتحدثون في سلسلة من الفعاليات، تشمل خطابات ملهمة وجلسات نقاشية، يتم خلالها مناقشة التوجهات الاقتصادية الصاعدة في المجالات الحديثة، ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل ملامح الاقتصادات الذكية، وتوفير الحلول المبتكرة لقطاعات الصناعة والزراعة والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد.

وتشمل قائمة المسؤولين الحكوميين معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وخليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، وأحمد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ومحمد المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر. ويجمع المنتدى نخبة من أبرز الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات وشركات وهيئات إماراتية منهم خالد الحريمل الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في «بيئة»، وأحمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية.

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