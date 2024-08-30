«الإمارات دبي الوطني» يطلق «حساب المليونير» للتشجيع على الادخار

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن إطلاق منتجه الجديد «حساب المليونير»، الذي يركز على تعزيز عادات الادخار ومكافأة العملاء بمجموع جوائز يصل إلى 57 مليون درهم، من خلال جوائز مخصصة للمواطنين الإماراتيين والمقيمين والشركات.

ويحظى أصحاب «حساب المليونير» الأفراد الذين لديهم أرصدة ودائع بقيمة 10.000 درهم أو متوسط رصيد بقيمة 8.000 درهم لتحويل الرواتب بفرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 45 مليون درهم، بما في ذلك أربع جوائز نصف سنوية بقيمة 18 مليون درهم، و20 جائزة شهرية ضخمة بقيمة 20 مليون درهم تقريباً، وأكثر من 500 جائزة أخرى تبلغ قيمتها 6 ملايين درهم توزع على مدار 12 شهراً.

وعلى نحو مماثل، يمكن لعملاء الخدمات المصرفية للأعمال أيضاً الدخول في السحب من خلال الحفاظ على متوسط رصيد شهري قدره 100.000 درهم، بما يتيح الفرصة للفوز بجوائز تزيد قيمتها على 12 مليون درهم، بما في ذلك أربع جوائز كبرى ربع سنوية بقيمة 4 ملايين درهم، و60 جائزة شهرية ضخمة تبلغ قيمتها 3.6 ملايين درهم، و204 جوائز أخرى بقيمة 4.44 ملايين درهم توزع على مدار 12 شهراً.

وقال مروان هادي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: « حساب المليونير إضافة أخرى إلى مجموعة منتجاتنا وحملاتنا المبتكرة التي تهدف إلى مكافأة الأفراد على زيادة مدخراتهم».

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