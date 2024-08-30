رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان وثاني الزيودي يبحثان سبل تعزيز التنسيق والتعاون

المصدر: عجمان – وام

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استقبل الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وذلك في مقر الدائرة، بحضور الشيخ سلطان بن محمد النعيمي، مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان، وجمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين، وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأطلع الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي خلال اللقاء معالي ثاني الزيودي على أبرز المبادرات والمشاريع الجديدة التي أطلقتها الدائرة، موضحاً الدور الذي تقوم به الدائرة في تطوير العمل الجمركي، وتسهيل التجارة الخارجية، وتنويع الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو أحجام الحاويات في ميناء عجمان، إلى جانب تقديم أفضل التسهيلات والخدمات.

وأكد أن الزيارة خطوة مهمة لتعزيز سبل التنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية لدعم قطاع التجارة الخارجية، وتحقيق التنويع المستدام في مجالات الاقتصاد الوطني كافة، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات عموماً، وإمارة عجمان بشكل خاص، نظراً لما تتمتع به من موقع جغرافي مهم على ساحل الخليج العربي، وتشكيلها حلقة وصل بين مختلف إمارات الدولة.

وقال الدكتور ثاني الزيودي: إن الإمارات تعتبر مركزاً ريادياً دولياً، وتتمتع بمكانة مرموقة عالمياً، وأصبحت مركزاً مهماً للتجارة الخارجية غير النفطية، ووسعت شبكة شركائها التجاريين عبر فتح أسواق جديدة، من خلال إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.وأكد أن البيانات والمؤشرات تظهر ان قوة الحركة التجارية بين الإمارات، وباقي دول العالم، ويمثل قطاع النقل البحري جزءاً مهماً من هذه الحركة، مشيداً بمبادرات دائرة ميناء وجمارك عجمان.

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