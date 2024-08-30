«دي إكس بي لايف» تواصل توسّعها إقليمياً.. وتستهدف عدداً من الدول الأوروبية والأمريكية

المصدر: دبي - البيان

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واصلت «دي إكس بي لايف»؛ ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تنفيذ خطتها الاستراتيجية لتوسيع أعمالها إلى خارج الدولة، واستهداف عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، وعلى رأسها السوق السعودي. وقد افتتحت الشركة فرعاً لها في الرياض.

شهد النصف الأول من العام إقامة أكثر من 120 منصّة عرض بمساحة تزيد على 250,000 قدم مربعة داخل وخارج الدولة، بما في ذلك المغرب ومصر والصين وكوريا وألمانيا والولايات المتحدة وسنغافورة وإسبانيا؛ وعملت «دي إكس بي لايف» كمقاول رئيسي لـ 25 فعالية.

وقدّمت خدماتها لعدد من الفعاليات العالمية، بما في ذلك «معرض جلفود»، و«دبي العالمي للقوارب»، و«إنترسيك»، و«معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا»، و«معرض الشرق الأوسط للإضاءة»، و«سوق السفر العربي»، و«بطولة دبي الدولية للجواد العربي»، و«معرض جيتكس أفريقيا» وغيرها، كما شاركت في عدد من المعارض الداخلية والخارجية، وقامت بالترويج لعلامتها التجارية في عدد من المعارض العالمية في ألمانيا والولايات المتحدة.

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس التنفيذي لـ«دي إكس بي لايف»: «نهدف خلال 2024 إلى التركيز على توسيع أعمالنا في الأسواق الخارجية، خاصة السوق السعودي، كما ندرس حالياً فتح عدد من المكاتب الإقليمية في بعض دول الخليج والتوسّع في عدد من الدول الأوروبية والأمريكية والشرق أوسطية لخدمة عملائنا الدائمين». ونحن نسير بخطى واثقة نحو تحقيق هدفنا بأن نصبح من أكبر الشركات العالمية في تقديم خدمات الفعاليات المتكاملة».

وحققّت الدورة الثالثة لمعرض عالم القهوة التي أقيمت في يناير نجاحاً كبيراً، وشهد شهر يونيو تنظيم مهرجان دبي للمستقبل 2024، في مدينة إكسبو دبي، بالشراكة مع «تريند هنتر»، المنصّة العالمية لاستكشاف التوجّهات الصاعدة وتسريع الابتكار.

وواصل فريق «دي إكس بي لايف» نجاحه في إقامة الدورة الثانية من معرض جيتكس أفريقيا في مدينة مراكش المغربية، والذي تضاعف حجمه ليصبح الحدث الأكبر في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في القارة الإفريقية.

ويعد «عالم مدهش» إحدى أبرز الفعاليات التي تنظّمها وتشيّدها وتديرها «دي إكس بي لايف»، بالتعاون مع «مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة»؛ وقد احتفل المهرجان بمرور 25 عاماً على انطلاقه.وتجري الاستعدادات حالياً لتنظيم وإطلاق عدد من الفعاليات التي تلائم التنوّع الثقافي للمجتمع العالمي لدبي.

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