«دو» و«بالتل» تطلقان اتصالات سريعة بين الإمارات وفلسطين

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل)، لإطلاق شبكة اتصالات (دو- بال) السريعة، التي توفر شبكة اتصال قوية بين البلدين، لتلبية المتطلبات المتزايدة بالسوق، وتعزيز جودة خدمة الاتصالات الدولية وتحسينها وتوسيع نطاقها، بحيث توفر تجربة عملاء فائقة، ومجموعة أوسع من فرص الأعمال لعملاء الشركتين، وتعزز التعاون التجاري المشترك بين البلدين.

وقال كريم بنكيران الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «دو»: «فخورون بتدشين هذه الشراكة مع شركة الاتصالات الفلسطينية «بالتل»، حيث تؤكد اتفاقية التعاون مع «دو»، على الرؤية المشتركة والنهج الاستراتيجي الجديد، الذي يهدف إلى ترسيخ وجود كلا الشركتين في الأسواق، إذ إن شبكة الاتصالات بين البلدين، ستؤدي إلى تعزيز أداء عملاء الشركتين من المؤسسات، وتحقيق فوائد عدة للمجتمع بشكل عام».

ويجسد إنشاء شبكة الاتصالات الجديدة بين الإمارات وفلسطين، قوة العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات متنوعة، كما يؤكد الرغبة المشتركة بين الجانبين في تعزيز التعاون في قطاع الاتصالات، كجزء من رؤية «دو» في التعاون الإقليمي لتعزيز الخدمات المقدمة للعملاء والمستخدمين. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعاون بين «دو» و«بالتل»، على تحسين الدعم المقدم لعملاء المؤسسات في كلا البلدين بشكل كبير.

وقال علاء حجازي رئيس إدارة دعم الأعمال في «بالتل»، إن الشراكة تجسد التزامنا بتطوير قطاع الاتصالات، عبر توفير حلول احترافية ومتطورة لشركائنا وعملائنا. وتمثل هذه الشراكة قفزة في مستوى جودة خدمات الاتصالات بين الجانبين، كما أنها جسر قوي يربط بين المجتمعات والثقافات.

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