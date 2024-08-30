أسهم الصناعة ترفع سوق دبي بمكاسب 1.8 مليار درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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عاود سوق دبي المالي مكاسبه في تداولات أمس، وصعد مؤشر السوق بـ0.23% أو ما يعادل 10 نقاط، مسجلاً مستوى 4334.26 نقطة، ليربح السوق نحو 1.8 مليار درهم بدعم مكاسب أسهم قطاع الصناعة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 724.9 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 726.7 مليار درهم بنهاية جلسة أمس. وتصدر سهم «سالك» ارتفاعات 19 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً بنسبة 5.2 % ليغلق عند 3.65 دراهم، ليستحوذ السهم على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 64.3 مليون درهم.

وذلك بعدما أعلنت الشركة التقييم الإجمالي لبوابتي التعرفة المرورية الجديدتين في معبر الخليج التجاري ومنطقة الصفا الجنوبية، حيث بلغ التقييم الإجمالي للبوابتين 2.734 مليار درهم، منها 2.265 مليار درهم لبوابة معبر الخليج التجاري، و469 مليون درهم لبوابة الصفا الجنوبية.

كما ارتفع سهم «إعمار العقارية» بسيولة 64 مليون درهم ليغلق مرتفعا 0.36 % عند 8.46 دراهم.وتدعم أداء سوق دبي المالي، بارتفاع أسهم وطنية إنترناشيونال بنسبة 3.1 %، وبنك السلام البحرين بنسبة 1.95 %، وتعاونية الاتحاد بنسبة 1.7 %، والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.5 %.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9232.56 نقطة، منخفضاً 0.61 % في جلسة أمس.وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بأكثر من 176.5 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 71 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 66 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي، أسهم رأس الخيمة للأسمنت بنسبة 7.8 %، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء بنسبة 4.4 %، وأريد بنسبة 4.36 %، وفيرتيغلوب بنسبة 2.36 %.اجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.2 مليار درهم، موزعة بواقع 910.9 ملايين درهم في سوق أبوظبي، و306 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 356.2 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 29 ألف صفقة.

المؤشرات الخليجية

شهدت مؤشرات الأسهم الخليجية ارتفاعاً جماعياً في جلسة أمس باستثناء أبوظبي والبحرين، بدعم من توقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل رغم أن التوترات الجيوسياسية المتنامية أثرت على المعنويات.وارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة

0.23 % ليغلق عند 12145 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12.2 مليار ريال. وشهدت الجلسة تنفيذ إم إس سي آي، تغييراتها في السوق السعودي وفقاً لمراجعتها الدورية لمؤشراتها المعلنة يوم 13 أغسطس الجاري. وارتفع سهم أرامكو السعودية، بنسبة 1 % عند 27.95 ريالاً، وسط تداولات بلغت نحو 75 مليون سهم، وبقيمة 2.1 مليار ريال.

وأغلق سهم مصرف الراجحي مرتفعاً بنسبة 2 % عند 88.10 ريالاً. وزاد المؤشر القطري 0.7 % ، مع ارتفاع سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، 1.2 % كما ارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.03 % ومسقط 0.55 %. فيما تراجع مؤشر بورصة البحرين هامشياً بنسبة 0.03 %.

وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.2 % بدعم من ارتفاع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 3.9 % .وفي الوقت نفسه، أظهرت القوائم المالية الصادرة عن البنك المركزي المصري عن السنة المالية المنتهية أن حجم الإقراض المقدم من البنك للحكومة استمر في الزيادة خلال الفترة رغم تراجع التضخم من ذروة غير مسبوقة بلغها في سبتمبر.

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