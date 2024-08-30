44.4 مليار درهم أرباح الشركات المدرجة في دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصات الدول الخليجية في النصف الأول من عام 2024 بنحو 0.1 % إلى 116.9 مليار دولار، مقابل 116.8 مليار دولار بالفترة نفسها من عام 2023، وفق تقرير «كامكو إنفست».

وذكر التقرير أن أرباح الشركات المدرجة في دبي شهدت أعلى معدل نمو سنوي بنسبة 20 % خلال النصف الأول من عام 2024 ليصل إلى 12.1 مليار دولار (44.44 مليار درهم) مقابل 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم) في النصف الأول من العام 2023.

كذلك سجلت شركات دبي أعلى معدل نمو سنوي في الأرباح بنسبة 30 % لتصل أرباحها إلى 6.7 مليارات دولار (24.6 مليار درهم) في الربع الثاني من عام 2024، مقابل 5.1 مليارات دولار (18.7 مليار درهم) في الربع الثاني من العام 2023، ويعزى نمو الأرباح بصفة رئيسية لأداء قطاع البنوك والسلع الرأسمالية والاتصالات، حيث شكلت القطاعات الثلاثة ما نسبته 83.1 % من إجمالي أرباح السوق الربع الثاني 2024.

أداء البنوك

ووفق التقرير ارتفع صافي ربح قطاع البنوك بدبي بنسبة 12 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2024 ليصل إلى 3.3 مليارات دولار (12.1 مليار درهم)، مقابل 2.9 مليار دولار (10.6 مليارات درهم) في الربع الثاني من العام 2023، في حيت ارتفعت أرباح القطاع عن فترة النصف الأول من العام 2024 بنسبة 13.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 6.5 مليارات دولار، مقابل 5.7 مليارات دولار في النصف الأول من العام 2023.

ويعزى ارتفاع أرباح القطاع بصفة رئيسية إلى تحقيق بنك الإمارات دبي الوطني أرباحاً قياسية بلغت 13.8 مليار درهم (3.7 مليارات دولار) في النصف الأول من العام 2024 بدعم من نمو الأرباح بنسبة 13.6 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2024.

بالإضافة إلى ذلك أسهم في تعزيز ربح القطاع تسجيل مصرف الإمارات الإسلامي أعلى أرباح نصف سنوية له على الإطلاق، إذ بلغت 1.7 مليار درهم (123 مليون دولار) في النصف الأول من العام 2024.

السلع الرأسمالية

وقفزت أرباح قطاع السلع الرأسمالية بدبي بنحو 11 ضعفاً في الربع الثاني من العام 2024 لتصل إلى 1.2 مليار دولار (4.4 مليارات درهم) مقابل 101.5 مليون دولار (372.5 مليون درهم) في الربع الثاني من العام 2023.

وتعزى هذه القفزة التي شهدتها صافي أرباح القطاع إلى الأرباح التي أعلنت عنها شركة دريك آند سكل، التي أعلنت عن تسجيل صافي ربح قدره مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024 مقارنة بخسارة قدرها 11.8 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2023، وأعلنت الشركة عن أول أرباح إيجابية لها، منذ أكثر من ستة أعوام بعد إعادة هيكلة ديونها.

أبوظبي

وأشار التقرير إلى أن صافي ربح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 4.7 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 8.3 مليارات دولار (30.4 مليار درهم) مقابل 7.9 مليارات دولار (28.99 مليار درهم) في الربع الثاني من 2023.

وحققت الشركات المدرجة في أبوظبي حوالي 16.2 مليار دولار صافي ربح في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 16.5 مليار دولار في النصف الأول من العام 2023.

ونمت أرباح البنوك المدرجة في سوق أبوظبي إلى 2.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 2.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام الماضي، وجاء قطاع الطاقة في المرتبة الثانية من حيث أعلى صافي ربح مسجل بنمو بنسبة 20.7 % إلى 2.2 مليار دولار.

وكان قطاعا النقل والاتصالات من بين القطاعات الرئيسية الأخرى، التي سجلت نمواً في أرباحها على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2024، مما أسهم في تعزيز النمو الإجمالي لأرباح البورصة خلال هذه الفترة.

وجاء بنك أبوظبي الأول في الصدارة مسجلاً أكبر صافي ربح في الربع الثاني من العام 2024 بعد تسجيله نمواً بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل ربح البنك إلى 1.14 مليار دولار مقابل 1.12 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023. ومن حيث الأداء على أساس نصف السنوي ارتفع صافي ربح بنك أبوظبي الأول بنسبة 3.3 % ليصل إلى 2.3 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار في النصف الأول من العام 2023.

وبالانتقال إلى قطاع الطاقة نلحظ ارتفاع صافي الربح في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 20.7 % على أساس سنوي ليصل إلى 2.2 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2023 بعد أن سجلت جميع الشركات المدرجة ضمن القطاع نمواً في الأرباح. بالإضافة إلى ذلك تحسن إجمالي صافي ربح قطاع الطاقة في النصف الأول من العام 2024 بنسبة

1.8 % على أساس سنوي ليصل إلى 4.23 مليارات دولار مقابل 4.15 مليارات دولار. ويعزى الأداء القوي للقطاع بصفة رئيسية إلى تزايد أرباح شركة أدنوك للغاز، التي أعلنت عن تسجيل أرباح صافية 1.2 مليار دولار في الربع الثاني مقابل 983.8 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2023.

في ذات الوقت ارتفع صافي ربح شركة أبوظبي الوطنية للطاقة في الربع الثاني 17.6 % على أساس سنوي، إلى 634.6 مليون دولار مقابل 539.7 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2023، في حين قفز صافي ربح شركة أدنوك للحفر 29.6 % على أساس سنوي إلى 295.0 مليون دولار.

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