«سوق أبوظبي العالمي» يعزز جهوده لدعم وتمكين الشباب الإماراتي

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد سوق أبوظبي العالمي التزامه بدعم وتمكين الشباب الإماراتي في القطاع المالي، وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق التفوق في سوق العمل في المستقبل، من خلال برامج ومبادرات تعليمية متخصصة.

وأكد السوق في بيان صحفي أمس أن هذه المبادرات تسهم بدور أساس في مساعدة الشباب، على اكتساب الخبرات والمعرفة العملية، باعتبارها عنصرا مهما لتنمية مساراتهم المهنية المستقبلية. وأوضح أنه من خلال تعزيز ثقافتهم المالية وتنمية مهاراتهم القيادية، تسهم البرامج التدريبية التي يقدمها سوق أبوظبي العالمي في إثّراء مشهد القطاع المالي، والإعداد المبكر للشباب لتولي مواقعهم القيادية في المستقبل.

وأشار في هذا الصدد إلى اختتام النسخة الثالثة من برنامج التدريب الصيفي أمس والتي أقيمت بالتعاون مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وبرعاية أدنوك للتجارة العالمية وتضمن مجموعة تفاعلية من الجلسات الحوارية وورش العمل المصممة لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة الأساسية وشملت مجالات رئيسة، من بينها، الثقافة المالية والتمويل المستدام ومستقبل ريادة الأعمال، ومهارات العرض والتحدث أمام الجمهور.

واستكمل البرنامج البناء على ما حققته الدورتان السابقتان بعدما استقبل هذا العام أكثر من 100 طالب، ليواصل تقديم فرص قيّمة للشباب لاكتساب خبرات معرفية وعملية مبكرة في القطاع المالي وتطوير المهارات الأساسية لمساراتهم المهنية مستقبلا.

وزار الطلبة المشاركون مقر Hub71 حيث اطّلعوا على الدور المحوري الذي تلعبه الشركات الناشئة في المنظومة الشاملة للتقنيات ومساهماتها الحيوية في تعزيز هذا المجال، إضافة إلى استكشاف مختلف الاتجاهات والتطورات الرئيسة في قطاع التمويل من خلال جلسة معلوماتية حول أسبوع أبوظبي المالي.

وقال جاسم المرزوقي، رئيس إدارة أول، أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز البحوث: «يعد هذا البرنامج شهادة على التزام سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين الشباب الإماراتي عبر تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لتحقيق التفوق في سوق العمل في المستقبل». وأكد التزام سوق أبوظبي العالمي وأكاديميته بوضع أسس مستقبل مالي أكثر إشراقا للأجيال القادمة وقال: «ننظر إلى هذا البرنامج باعتباره خطوة مهمة في هذا الاتجا».

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