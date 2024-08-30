«مالية عجمان» تستعرض إنجازاتها في التدريب وتطوير رأس المال البشري

المصدر: عجمان - البيان

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أنجزت دائرة المالية في عجمان 1115 ساعة تدريبية في مجالات تطويرية متنوعة خلال النصف الأول من عام 2024، استهدفت موظفي دائرة المالية وطلاب الجامعات والتعليم الثانوي في الإمارة. وضمن خطتها الاستراتيجية المعنية بتطوير المهارات والمواهب المستقبلية، نفّذت الدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري، 15 برنامجاً تدريبياً للتأهيل والتطوير المهني.

وقال مروان آل علي مدير الدائرة: «نؤمن بأن كفاءة العنصر البشري هي جوهر تحقيق الإبداع والتميُّز، وأساس تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجتمع. وفي ظل التغير السريع والمستمر لطبيعة العمل عالمياً، نلتزم بالاستثمار في كوادرنا البشرية الشابة، عبر تطوير خطط تدريبية متكاملة، من شأنها إكسابها المهارات التي تؤهلها لمواجهة متطلبات المستقبل، وتشجيع التطوير والابتكار والتعلّم المستمر».

وقال وليد الزرعوني مدير إدارة الخدمات المساندة في الدائرة، إن نسبة تطبيق خطط تطوير المواهب التي نفّذتها الدائرة وفق الاحتياجات التدريبية المستقبلية، وصلت إلى 100 % خلال النصف الأول، وبلغت نسبة الموظفين المتدربين من الفئة الإشرافية إلى 85 %، وفي الفئة التخصّصية والتنفيذية 63 %.

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