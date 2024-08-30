«إي آند إنتربرايز» تستكمل الاستحواذ على «جلاس هاوس» التركية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «إي آند إنتربرايز»، ركيزة التحول الرقمي في مجموعة «إي آند»، استكمال عملية الاستحواذ على نسبة 100 % من أسهم «جلاس هاوس»، الشركة التركية للخدمات السحابية المدارة واستمرارية الأعمال وخدمات البنية التحتية للتطبيقات والأنظمة والمنتجات، وذلك ضمن صفقة بلغت قيمتها 60 مليون دولار أمريكي (220 مليون درهم).

ويأتي هذا الاستحواذ، الذي أعلن عنه في يونيو الفائت، ليعزز إمكانات «إي آند إنتربرايز» في مجال الخدمات السحابية الخاصة والخدمات المدارة، مما يدعم إضافة إمكانات جديدة في مجال التطبيقات والأنظمة والمنتجات، كما يسهم في توسيع محفظة أعمال الشركة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية، وذلك بفضل المعرفة الكبيرة، التي تتمتع بها شركة «جلاس هاوس» وتفوقها في هذا المجال.

ويمثل الاستحواذ إنجازاً مهماً في استراتيجية «إي آند إنتربرايز» لتوسيع انتشارها الدولي، بعد دخولها الناجح إلى السوق السعودية في العام 2019، والسوق المصرية في العام 2023، والآن إلى تركيا وقطر وجنوب أفريقيا، ويؤدي هذا الاستحواذ أيضاً إلى توسع نطاق عمليات مجموعة «إي آند» التشغيلية لتشمل 34 سوقاً.

تتمتع «جلاس هاوس»، في ظل انضمامها إلى شركة «إي آند إنتربرايز»، بمكانة جيدة تتيح لها النمو، مع التركيز بشكل استراتيجي على مضاعفة قدرات «إي آند إنتربرايز» في مجال التطبيقات والأنظمة والمنتجات في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية. وباعتبارها شركة تابعة لـ«إي آند إنتربرايز» ستحتفظ «جلاس هاوس» بهويتها التجارية، وتستمر في العمل كشركة مستقلة.

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لشركة «إي آند إنتربرايز»: «نرحب بانضمام «جلاس هاوس» إلى «إي آند إنتربرايز»، فيما نواصل سعينا للارتقاء بخدماتنا من خلال تعزيز إمكاناتنا، ومضاعفة خبراتنا في مختلف القطاعات، والتوسع إلى الأسواق التي تشهد نمواً كبيراً». وتأسست «جلاس هاوس» في 2004، وتقدم خدماتها لأكثر من 2000 شركة.

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