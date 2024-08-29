«بينانس» لـ«البيان»: إسرائيل طلبت تجميد 1500 حساب فلسطيني ومعاييرنا شملت 220 حساباً فقط

المصدر: دبي - مشعل العباس

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كشفت «بينانس» أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، عن أن الحكومة الإسرائيلية طلبت في أكتوبر الماضي تجميد 1500 حساب مستخدم، وقالت المنصة إنها وبعد المراجعة والتدقيق قامت بتجميد 220 حساباً فقط في فلسطين مرتبطة بأنشطة غير مشروعة.

وفي رده على استفسارات «البيان»، قال ريتشارد تينغ الرئيس التنفيذي للمنصة: إن «طموحنا هو خدمة مستخدمينا لسنوات عدة قادمة، وكما هو الحال بالنسبة للمؤسسات المالية، يجب علينا اتباع معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب العالمية لضمان سلامة المستخدمين».

وأضاف تينغ: «في أكتوبر 2023، طُلب منا (الحكومة الإسرائيلية) تجميد أكثر من 1500 حساب مستخدم. نحن نراجع جميع الطلبات ونجري عمليات تدقيق شاملة وتحقق من جميع الطلبات التي تصلنا».

وتابع: «وفي النهاية، قمنا بتجميد 220 حساباً فقط في فلسطين مرتبطة بأنشطة غير مشروعة، وذلك وفقاً للمعايير الدولية التي يجب على جميع المؤسسات المالية اتباعها. يمثل هذا أقل من 0.1 % من إجمالي المستخدمين المسجلين هناك».

وختم الرئيس التنفيذي لمنصة «بينانس» تصريحه، «نحن نشعر بحزن عميق تجاه الأحداث في الشرق الأوسط. ونتمنى نهاية سريعة وسلمية للصراع وضمان سلامة جميع المدنيين الأبرياء».

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