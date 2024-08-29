عايدة كرندي: دبي وجهة جذابة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم

المصدر: دبي - البيان

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أكدت «عايدة كرندي» حاملة لقب أصغر رئيسة مبيعات في المنطقة والتي تطورت حياتها المهنية من مستشارة عقارية إلى قيادة المبيعات لشركة «إيفيرا ديفلوبمنت» إن دبي تقدم فرصاً استثمارية فريدة تميزها عن غيرها من الأسواق، مما جعلها محط أنظار المستثمرين في سوق العقارات المتطور باستمرار .

وقالت إن هناك عدة عوامل تجعل دبي وجهة جذابة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم، وهي: سهولة الشراء - أسعار أقل من الأسواق المنافسة - خطط دفع مميزة - مستوى الأمان المعيشي والقانوني العالي - استقبال عالمي واسع.

تشير عايدة إلى أن هناك إقبالاً كبيراً على عقارات دبي من مختلف دول العالم. من أوروبا، آسيا و أمريكا الشمالية. هذا يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون العالميون للسوق العقاري في دبي.

بدأت مسيرة عايدة بالتزام حازم بالتميز، كمستشارة عقارية، وواجهت العديد من العقبات،. أدى إصرارها الثابت إلى انتقالها إلى دور مدير مبيعات، وفي النهاية، تحقيق حلمها بالوصول إلى منصب رئيسة المبيعات.

تقول»القيام بهذا الدور في سن مبكرة كان بالتأكيد تحدياً، كل عقبة زادت من عزيمتي«. لطالما اعتقدت أن النجاح لا يتعلق فقط بامتلاك المهارات الصحيحة بل بالالتزام الدؤوب بأهدافك.» يمتد طموحي إلى الحصول على درجة الماجستير من جامعة السوربون في أبوظبي لتعزيز دوري القيادي في العقارات ودفع الابتكار المستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، أسعى للحصول على شهادة المحلل المالي المعتمد (CFA) والتي سوف تعمق هذه الشهادة المرموقة من خبرتي المالية وتقديم خدمات ذكية قائمة على البيانات للعملاء.

أشارت «أنها أحدثت تأثيرًا عميقًا في «إيفيرا ديفلوبمنت»، مما دفع الشركة إلى آفاق جديدة. يجمع نهجها بين فهم عميق لاتجاهات السوق واستراتيجيات التسويق المبتكرة، مستفيدة من خلفيتها في علم النفس والأعمال الدولية لخلق حملات مبيعات مقنعة.

تضيف»تحقيق أرقام مبيعات كبيرة هو شهادة على قوة فريقنا ونهجنا الاستراتيجي«.»الأمر يتعلق بفهم احتياجات العملاء وتقديم حلول تتجاوز توقعاتهم. سوق العقارات تنافسي للغاية، والبقاء في المقدمة يتطلب كلًا من الإبداع والبصيرة الاستراتيجية."حيث تتلخص مهمتي في دفع الابتكار والنجاح في صناعة العقارات.

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