قرارا مجلس الوزراء رقم 56 و57 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية

المصدر: البيان

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استعرضت وزارة الاقتصاد، اليوم، جهود دولة الإمارات في تنظيم التسويق للمنتجات والخدمات عبر المكالمات الهاتفية.

وفيما يلي نص قراري مجلس الوزراء رقم 56 و57 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية:

تشرف هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية على سجل عدم الاتصال (DNCR)، وسجل عدم الاتصال DNCR هو سجل يتم استخدامه لإدراج أرقام هواتف المشتركين الذين لا يرغبون في تلقي مكالمات تسويقية عبر الهاتف.

وللتسجيل في سجل عدم الاتصال DNCR يتم إرسال كلمة "DNCR" لـ1012، وللإبلاغ عن المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها من قبل الأشخاص الطبيعيين يتم إرسال كلمة "REPORT" متبوعة بالرقم لـ1012.

وتفرض هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية العقوبات على الأشخاص الطبيعيين المخالفين، وفي حال إجراء الشخص الطبيعي مكالمات هاتفية تسويقية لمنتجات أو خدمات باسمه أو باسم من يوكله بواسطة رقم هاتف ثابت أو متنقل مرخص باسمه، فإنه وفقاً للمادة (3) بند (2)، يتم فرض غرامة 5,000 درهم في المرة الأولى، وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت والمسجلة باسم الشخص الطبيعي لحين إتمام دفع المخالفة.

وفي المرة الثانية يتم فرض غرامة 20,000 درهم، وقطع جميع أرقام الهاتف الثابت والمسجلة باسم الشخص الطبيعي لمدة (3) أشهر من تاريخ توقيع الجزاء، وذلك في حال تم ارتكاب المخالفة خلال (30) يوم من تاريخ توقيع الجزاء الإداري في المرة الأولى.

وفي المرة الثالثة يتم فرض غرامة 50,000 درهم، وحرمان الشخص الطبيعي من الحصول على أي من الخدمات من شركات الاتصالات المرخص لها في الدولة لمدة (12) شهراً من تاريخ توقيع الجزاء، وذلك في حال تم ارتكاب المخالفة خلال (30) يوماً من تاريخ توقيع الجزاء الإداري في المرة الثانية.

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