1.84 مليار درهم أرباح «الإمارات للألمنيوم» في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن تحقيق أداء مالي قوي خلال النصف الأول من العام 2024 مع استمرار الطلب العالمي على «الألمنيوم عالي الجودة».

بلغت الأرباح المعدلة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم 4.20 مليار درهم (1.14 مليار دولار)، مقارنة بمبلغ 4.15 مليار درهم (1.13 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2023.

وحققت الشركة صافي الربح قدره 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار)، مقارنة بمبلغ 1.96 مليار درهم (533 مليون دولار) في نفس الفترة من العام 2023. اعتمدت دولة الإمارات ضريبة الشركات بنسبة 9% من الأرباح اعتباراً من 1 يناير 2024.

وبلغ هامش أرباح قطاع الألمنيوم قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الشركة 27.5%، مقارنة بـ 26.9% في النصف الأول من العام 2023 محافظة على مكانتها الرائدة بين أقرانها في القطاع الصناعي.

ووصل متوسط سعر طن الألمنيوم من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في بورصة لندن إلى 2,303 دولار للطن، مقارنة بمبلغ 2,359 دولار للطن في النصف الأول من العام 2023. وارتفع سعر الألمنيوم القياسي في بورصة لندن للمعادن في الربع الثاني بسبب القيود الإضافية التي تم فرضها على تجارة منتجات الألمنيوم الروسية والأوضاع الجيوسياسية. وارتفعت أسعار الألومينا في نهاية شهر مايو، مدفوعة بشكل رئيسي بتوقف الإمدادات من أستراليا والهند.

وفي مايو، أكملت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عملية الاستحواذ على شركة ليشتميتال، وهي مصهر أوروبي متخصص. وتعتبر هذه الصفقة أول عملية استحواذ استراتيجية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ تأسيسها من خلال اندماج شركتي دبي للألمنيوم والإمارات للألمنيوم في العام 2014.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تواصل شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تحقيق أداء مالي قوي خلال الدورة الاقتصادية، وذلك بفضل تركيزنا على التميز التشغيلي، وضبط التكاليف، وتعزيز علاقاتنا التجارية الراسخة مع عملائنا على مستوى العالم».

وأضاف: «شهد النصف الأول من العام 2024 استحواذنا على شركة ليشتميتال، إضافة إلى التقدم الكبير في بناء مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات، وهي خطوات مهمة ضمن استراتيجية نمو الشركة بهدف تلبية الطلب العالمي المتزايد على الألمنيوم الأولي منخفض الكربون والألمنيوم المعاد تدويره على مدى العقود المقبلة. ونتطلع إلى المزيد من الخطوات المهمة في هذا الصدد».

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بالإنابة في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «شهدت الإمارات العالمية للألمنيوم أداءً قوياً على المستويين التشغيلي والمالي، ما مكننا من تعزيز وضعنا المالي بشكل أكبر مع تحقيق عوائد كبيرة لمساهمينا. وسيعزز هذا الوضع القوي من جهودنا للاستفادة من فرص النمو طويلة الأمد التي يوفرها الطلب الكبير على الألمنيوم الأولي المنخفض الكربون والمعاد تدويره».

وفي النصف الأول من العام 2024، قامت الشركة ببيع 1.30 مليون طن من الألمنيوم المصبوب إلى 411 عميلاً في 57 دولة، مقارنة بـ 1.32 مليون طن في النصف الأول من العام 2023.

وارتفعت نسبة المنتجات ذات القيمة المضافة أو «الألمنيوم عالي الجودة» من إجمالي مبيعات الشركة إلى حوالي 82% مقارنة بنسبة 77% في النصف الأول من العام 2023. وتركز الشركة على الحفاظ على حصة السوق النسبية أو زيادتها فيما يتعلق بمبيعات «الألمنيوم عالي الجودة» في الأسواق والقطاعات الرئيسية، مع تحسين مساهمة مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة في الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك. وخلال هذه الفترة، ارتفع الطلب على أسطوانات الألمنيوم بنسبة 18% على أساس سنوي.

بلغت مبيعات الشركة إلى العملاء المحليين في الإمارات 149 ألف طن، مقارنة بـ 148 ألف طن في النصف الأول من العام 2023. وتدعم مبيعات الألمنيوم المحلية تطوير الصناعات التحويلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعزز مساهمة الشركة في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للنمو الصناعي «مشروع 300 مليار».

وخلال النصف الأول من هذا العام، بلغ إنتاج مصاهر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الطويلة وجبل علي 1.34 مليون طن من المعدن المصهور، مقارنة بـ 1.32 مليون طن في النصف الأول من العام 2023. وأدت الأمطار الغزيرة في أبريل إلى خسائر في فرص الإنتاج تقدر بأقل من خمسة آلاف طن. وفي أبريل أيضاً، دخل توربين الغاز من الفئة H في جبل علي في عملية إغلاق إجبارية، والتي تم حلها في شهر يوليو. وأدى عدم عمل هذا التوربين إلى انخفاض الإنتاج في النصف الأول بمقدار ثلاثة آلاف طن من المعدن المصهور.

وأنتجت مصفاة الطويلة للألومينا 1.22 مليون طن من الألومينا خلال النصف الأول من العام 2024، مقارنة بـ 1.15 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت صادرات البوكسيت من شركة غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم لتصل إلى 7.19 مليون طن من البوكسيت، وهي المادة الخام التي يستخرج منها الألمنيوم، مقارنة بـ 6.87 مليون طن في النصف الأول من العام 2023.وحققت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم تقدماً كبيراً في تطوير أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم بالقرب من موقعها في الطويلة خلال النصف الأول من العام 2024. ويحقق المشروع تقدماً يتجاوز الخطة المقررة، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج في العام 2026. وعند اكتماله، ستبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع إعادة التدوير 170ألف طن من أسطوانات الألمنيوم الثانوي سنوياً.

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