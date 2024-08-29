«كامبس دبي» و«جوجل كلاود» لدعم الشركات الناشئة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، وجوجل كلاود عن اتفاقية تعاون ثنائية تهدف إلى تعزيز نمو منظومة الشركات الناشئة في «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي». وبموجب هذا التعاون، سيتم الاستفادة من خبرات وموارد جوجل كلاود لتمكين الشركات الناشئة في المنطقة وتسريع وتيرة توسعها.

يعد «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» والمتواجد في مركز «إنوفيشن هب»، منظومة مخصصة لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي والويب 3، إذ يوفر بنية تحتية مادية ورقمية متطورة في قلب مركز دبي المالي العالمي. ويضم هذا الصرح المتقدم مرافق بحث وتطوير وبرامج تسريع ومساحات عمل مشتركة، يعمل من خلالها على جذب الشركات الناشئة وتعزيز بنائها وتوسيع نطاقها في المنطقة.

وتعتزم جوجل كلاود، في إطار هذا التعاون، توفير فرص التوجيه والإرشاد لشركات ناشئة مختارة في «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي»، والعمل مع الأخير في برامج متنوعة، مثل برنامج (Gen AI Startup School) من جوجل كلاود، والذي يهدف إلى منح الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة والمتواجدة ضمن منظومة «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» إمكانية الوصول إلى العديد من موارد جوجل المصممة لمؤسسي الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، ومساعدتها على استغلال إمكانات جوجل كلاود، بما في ذلك أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «سعداء بالتعاون مع جوجل كلاود لإنشاء منظومة مثالية تزخر بموارد غنية لتمكين الشركات الناشئة من دفع عجلة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة، التي تشكل خطوة استراتيجية نحو تسخير إمكانات التقنيات الناشئة، ستسهم في تعزيز مكانة «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» بوصفه وجهة مفضلة للشركات الناشئة في جميع أنحاء العالم للارتقاء بقدراتها وتوسيعها في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلاوة على ذلك، سيسهم هذا التعاون في ترسيخ مكانة دبي كوجهة للشركات التي تركز على التكنولوجيا، واستقطاب المزيد من المواهب العالمية والمستثمرين المتنوعين إلى المنطقة».

من جانبه، قال زياد جمال، مدير جوجل كلاود في الإمارات: «يسعدنا دائماً العمل مع «كامبس دبي للذكاء الاصطناعي» في مركز دبي المالي العالمي لتمكين منظومة الشركات الناشئة الحيوية في دبي. وندرك جيداً أهمية هذه الخطوة في المساهمة في دعم أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأسرع والأكثر أماناً والأقوى اتصالاً في العالم».

وأضاف زياد: تعد نصف الشركات الناشئة الممولة والعاملة في مجال الذكاء الاصطناعي من عملاء جوجل كلاود، منها 70% من شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار. ويمكن لجوجل كلاود توفير البنية الأساسية التي تحتاجها الشركات الناشئة من خدمات الأمن السيبراني وقابلية التوسع والذكاء الاصطناعي.

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