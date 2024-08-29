منصة «طلبات» تستعد للإدراج في سوق دبي المالي

المصدر: دبي - البيان

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أكدت «طلبات» المنصة العاملة في مجال خدمات طلب وتوصيل الطعام ومواد البقالة اليومية، أن شركتها الأم «دليفري هيرو» بدأت الاستعدادات لإدراج منصة «طلبات» في سوق دبي المالي خلال الربع الرابع من عام 2024.

وقالت الشركة إن تنفيذ الطرح العام الأولي سيخضع للموافقات التنظيمية ولظروف السوق وموافقة مجلس الإدارة ومجلس الإشراف لدى شركة «دليفري هيرو» وستقوم «دليفري هيرو» و«طلبات» بالإعلان عن المزيد من التفاصيل حول الإدراج المحتمل في الوقت المناسب.

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