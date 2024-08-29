وزارة الاقتصاد تستعرض جهود الإمارات في تنظيم التسويق للمنتجات والخدمات عبر المكالمات الهاتفية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرضت وزارة الاقتصاد جهود دولة الإمارات في تنظيم التسويق للمنتجات والخدمات عبر المكالمات الهاتفية بموجب قرارَي مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، ورقم 57 لسنة 2024 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024.

وأوضحت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة بوزارة الاقتصاد، خلال إحاطة إعلامية للوزارة اليوم، ضوابط عمل الشركات المسوِّقة لمنتجاتها وخدماتها عبر الهاتف، مشيرةً إلى أن القرارات نظمت آليات عمل الشركات المسوِّقة لمنتجاتها وخدماتها عبر الهاتف في الدولة.

وذكرت أن القرارات التي يجب على الشركات المسوِّقة اتباعها هي:

* عدم استخدام أي وسائل تسويقية تُشكل ضغوطاً غير مُبررة على المستهلك بغرض إقناعه بالمنتج أو الخدمة المقدمة.

* الابتعاد في المكالمات عن الخداع والتضليل عند تسويق المُنتج أو الخدمة.

* إجراء المكالمات الهاتفية بغرض التسويق خلال الفترة من 9 صباحاً حتى 6 مساءً.

* عدم معاودة الاتصال بالمستهلك في حال رفضه للمنتج أو الخدمة في المكالمة الأولى، أو في حال عدم رده على الاتصال أو إنهاء المكالمة أكثر من مرة في اليوم، وبحد أقصى مرتين في الأسبوع.

* إمكانية استخدام أنظمة الاتصال الآلي للتسويق والدعاية والترويج للمنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة، وذلك وفقاً لأحكام هذا القرار.

* طرح سؤال على المستهلك يتضمن مدى رغبته في استكمال المكالمة الهاتفية من عدمه قبل البدء بالتسويق والدعاية والترويج للمنتج أو الخدمة المقدمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز