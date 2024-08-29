2.24 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.24 مليار درهم تمت عبر 758 صفقة.وشهدت الدائرة تسجيل 560 مبايعة بقيمة 1.67 مليار درهم، منها 54 مبايعة لأراضٍ، و446 مبايعة لوحدات سكنية و60 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة برج خليفة المبيعات من حيث القيمة بـ 204 ملايين درهم عبر 32 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة مدينة دبي الملاحية بقيمة 120 مليون درهم نتجت عن 47 صفقة، وثالثاً منطقة نخلة جبل علي بـ 115 مليون درهم عبر 3 صفقات، ورابعاً منطقة اليفرا 1 عبر 29 صفقة بقيمة 107 ملايين درهم.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع فيلا على المخطط ضمن مشروع «أمالي آيلاند» بقيمة 45 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية على الخارطة في منطقة برج خليفة ضمن مشروع «أوبيولينت ريزيدنسز» بقيمة 43 مليون درهم.

كما بيعت فيلا قيد الإنشاء في منطقة وادي الصفا 3 ضمن مشروع «ذي واترسايد فيلاز باي إلينجتون» بقيمة 37 مليون درهم، وتتكون من 6 غرف وصالة وتمتد على مساحة 1293 متراً مربعاً.وسجلت الرهون قيمة قدرها 365 مليون درهم تمت عبر 162 معاملة، منها 35 رهناً لأرض، و143 رهناً لوحدات سكنية، و19 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 36 هبة بقيمة 205 ملايين درهم.

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