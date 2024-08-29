«تي سي دبليو» تفتتح مكتباً في دبي

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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افتتحت مجموعة «تي سي دبليو» لإدارة الأصول مكتباً جديداً في دبي يعد هو الأول في الشرق الأوسط، لزيادة توسعها العالمي، حسبما ذكر موقع «بيزنس واير». وسيركز المكتب الجديد، الذي يقع في مركز دبي المالي العالمي، على دعم وتلبية احتياجات الاستثمار للعملاء السياديين والمؤسسيين في الشرق الأوسط.

وقالت كاتي كوتش، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية للمجموعة إن «تي سي دبليو» تدير أصولاً بـ200 مليار دولار، وتتمتع بخبرة تزيد على نصف قرن، وعلى أربعة عقود في خدمة العملاء السياديين والمؤسسيين بالشرق الأوسط. وكجزء من إنشاء مكتب مركز دبي المالي العالمي، سينتقل وائل يونان من نيويورك إلى دبي لقيادة المكتب الجديد وتنميته.

وتعمل «تي دبليو سي» في إدارة الأصول عبر مجموعة واسعة من المنتجات عبر الدخل الثابت والاستثمارات البديلة والأسهم والأسواق الناشئة. كما تدير أحد أكبر مجموعات الصناديق في الولايات المتحدة، وصناديق التقاعد في العالم، وغيرها من استثمارات المؤسسات المالية والعامة.

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