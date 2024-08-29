الهند تستورد 160 طناً من الذهب من الإمارات

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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أعلنت الحكومة الهندية استيراد 160 طناً من الذهب من الإمارات بسعر تفضيلي لعام 2024 - 2025، وفقاً لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، حسبما ذكر موقع «إن دي تي بروفيت». وتسمح الاتفاقية للهند باستيراد ما يصل إلى 200 طن من الذهب سنوياً من الإمارات بإعفاء جمركي بنسبة 1 %، بموجب حصة التعرفة الجمركية.

وفي العام الماضي، حددت الهند حداً أقصى لاستيراد الذهب من الإمارات عند 140 طناً، زادتها العام الجاري إلى 160 طناً. وبحسب تقرير من مؤسسة «GTRI» البحثية، ارتفعت واردات الهند من الذهب من الإمارات بنسبة 147.6 %، وذلك من 3 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في 2023، إلى 7.6 مليارات دولار في السنة المالية 2024.

ويشكل المعدن النفيس 5 % من إجمالي واردات الهند. وخفضت الحكومة الهندية الرسوم الجمركية على الذهب والفضة إلى 6 % من 15 %. وفي الفترة من 2023 إلى 2024، ارتفعت واردات الهند من الذهب بنسبة 30 % إلى 45.54 مليار دولار.

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