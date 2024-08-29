زياد خلف: الإمارات محطة مهمة لكبار رجال الأعمال

المصدر: دبي – البيان

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أكد الدكتور زياد خلف عبد، رئيس مجلس إدارة «مصرف التنمية الدولي» ورئيس مجموعة «زياد خلف القابضة» في أبوظبي وعضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، أن دولة الإمارات استطاعت أن تحقق التنمية المستدامة وتواكب آخر التطورات التي يشهدها العالم بما فيها ثورة الذكاء الاصطناعي، وهو ما جعلها محطة مهمة لكبار رجال الأعمال الذين عملوا على التعاون المشترك مع الإمارات على أكثر من صعيد، خاصة وأن الإمارات تعمل على تذليل الصعوبات أمام المستثمرين، وتساعد على توسيع التعاون التجاري المشترك والاستثمار في القطاعات كافة.

وأشاد زياد خلف بالسياسات الاقتصادية التي تتبناها دولة الإمارات، والتي ضاعفت من حجم تجارتها الخارجية غير النفطية في النصف الأول من العام 2024 بشكل قياسي، حيث تجاوزت 1.4 تريليون درهم درهم بنمو 25 %، وارتفع حجم التجارة مع العراق 41%، استقبل خلالها صادرات إماراتية غير نفطية تعادل قرابة 4 أضعاف ما استقبله، خلال الفترة المثيلة من 2023.

وأشار إلى أن مجموعة «زياد خلف القابضة»، والتي يندرج تحتها 22 شركة، تسهم في تعزيز العلاقات الاستثمارية بين الإمارات والعراق، كما تسهل عملية التبادل والتطوير التجاري بين البلدين في مجالات مختلفة منها الاستثمار والتمويل والصناعة والتجارة والعقارات والدفع الإلكتروني.

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