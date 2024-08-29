المصدر: دبي - البيان

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أكدت هند عبدالرحمن العلي، عضو مجلس الإدارة ومديرة شركة دبي للاستثمار، أن مبادرات التنوع في «دبي للاستثمار» تسهم في نمو أعمالها، حيث يشهد عالم الأعمال تحولات جذرية، إذ تتولى النساء مواقع قيادية، وتمارس أدواراً محورية في مختلف القطاعات، ويكشف تقرير حديث أن 6.7% من مناصب الرئيس التنفيذي في الإمارات تتولاها النساء، وهو ما يتجاوز المتوسط العالمي الذي يبلغ 5%.

كما تحظى الدولة بأعلى نسبة من النساء اللائي يشغلن مقاعد في مجالس إدارات المؤسسات في المنطقة. كما تشغل النساء نحو 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتتولى المرأة تسع حقائب وزارية في الحكومة الاتحادية.

بينما تقود أكثر من 23 ألف سيدة أعمال إماراتية مشاريع بقيمة تزيد على 50 مليار درهم. وتلزم الإمارات شركاتها بتخصيص حصة للنساء في مجالس الإدارة، ومضاعفة مقاعدهن في مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق المالي منذ عام 2020.

وأشارت هند العلي إلى القرار الذي فرضته هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، بإلزام الشركات المدرجة في سوق المال بتعيين امرأة واحدة على الأقل في مجلس إدارتها منذ عام 2021. ما يؤكد الجهود الحثيثة نحو تعزيز المساواة في كل القطاعات الاقتصادية.

وقالت هند العلي، بصفتي عضواً في مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار، شهدت تأثير القوة التحويلية لمبادرات التنوع والتكامل في «دبي للاستثمار»، وساهمت من موقعي في الشركة في مجموعة من المجالات المحورية مثل الاستثمار وإدارة الأصول، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه المرأة في مثل هذه القطاعات. وتطلبت هذه التجربة مني صلابة استثنائية، بالإضافة إلى التصميم على النجاح في مجال شديد التنافسية، لأكون مصدر إلهام للنساء الإماراتيات.

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