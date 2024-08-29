«هلا» تنضم إلى خطة التقاعد الذهبية من الصكوك الوطنية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن التوصل إلى شراكة مع خدمة «هلا»، المعنية بتوفير أسهل الحلول لحجز سيارات الأجرة إلكترونياً في دبي.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم حلول مالية فريدة لموظفي خدمة «هلا»، من خلال خطة التقاعد الذهبية، ويؤكد هذا التعاون التزام الصكوك الوطنية بتعزيز الرفاهية المالية، ودعم موظفي «هلا» في تأمين مستقبلهم المالي.

وكانت الصكوك الوطنية قد صممت خطة التقاعد الذهبية لتزويد الشركات، بالحلول المرنة والفعالة من حيث التكلفة، لتقديم مزايا مالية طويلة الأجل لموظفيها، ومساعدتهم على تنمية مكافآت نهاية الخدمة في إطار التخطيط للتقاعد. وبموجب هذا التعاون يمكن لخدمة «هلا» المساهمة بمبالغ إجمالية أو ودائع شهرية في البرنامج بالنيابة عن سائقيها، ما يؤدي إلى إنشاء محفظة ادخارية مخصصة، وتعمل على تحقيق الأرباح والمكافآت، ليتم توزيعها بعد ذلك على السائقين، مع احتفاظ «هلا» بإدارتها.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «تؤكد شراكتنا الاستراتيجية مع خدمة «هلا» التزامنا بتوفير فرص استثمارية آمنة متاحة للمواطنين والمقيمين في الإمارات، وتمكينهم من تولي مسؤولية قراراتهم المالية، لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المستقبلية بسهولة، بما في ذلك التقاعد».

وعلق خالد نسيبة، الرئيس التنفيذي لشركة هلا: «تعبر شراكتنا مع الصكوك الوطنية لتوفير خطة التقاعد الذهبية عن التزامنا بتوفير فرص استثمارية آمنة وسهلة لموظفي «هلا»، الذين هم محور نجاحنا، حيث يعد هذا البرنامج وسيلة مريحة لهم للتخطيط لمستقبلهم بثقة، كما يعزز ثقافة الاستقلال المالي والأمان داخل الشركة».

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