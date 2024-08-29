«إينوك» توسع حضورها بتوزيع زيوتها في باكستان

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت مجموعة إينوك، الشركة العالمية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، اتفاقية تعاون مع شركة «إف بي بي إل» فلو بيتروليوم برايفت المحدودة (Flow Petroleum Private Limited)، وهي شركة متخصصة في مجال تسويق النفط ومقرها لاهور- باكستان، لترخيص تسويق وتوزيع زيوت مجموعة اينوك في باكستان، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف مجموعة اينوك من خلالها إلى تعزيز حضورها في الأسواق الدولية.

أقيمت مراسم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي لمجموعة اينوك في دبي، وحضرها أعضاء من فريق الإدارة العليا من الطرفين، بما في ذلك برهان الهاشمي، المدير التنفيذي للمبيعات التجارية والدولية في مجموعة اينوك، وعمران خان، المدير العام لقطاع الزيوت والتسويق في شركة FPPL.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: «نحن واثقون بكفاءة شركة FPPL في توزيع منتجاتنا بشكل فعال في السوق الباكستانية، الأمر الذي سيحقق نتائج مثمرة للطرفين، ويعود بالنفع على مؤسستينا ويسهم بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد الباكستاني».

من جانبه قال محمد واريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة FPPL: «إن شراكتنا مع مجموعة اينوك تمثّل إنجازاً مهماً وذلك في إطار جهودنا لتنويع وتوسيع عروض منتجاتنا في قطاع النفط والغاز. ومن خلال تقديم زيوت اينوك عالية الجودة في باكستان، فإننا نسهم في تلبية الطلب المتزايد في السوق».

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