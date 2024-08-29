4 أسهم تستحوذ على نصف سيولة سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذت 4 أسهم في سوق دبي المالي على أكثر من نصف سيولة السوق بنسبة 50.2 % من سيولة السوق الإجمالية البالغة 454.7 مليون درهم في تداولات أمس، وهي «إعمار العقارية» و«جي إف إتش المالية» و«سالك» و«دبي الإسلامي»، بسيولة ناهزت 228.4 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4300 نقطة في ختام تداولات أمس، ليغلق مؤشر السوق عند 4324.2 نقطة، منخفضاً بـ 0.44 %.وتصدر سهم «دبي الوطنية للتأمين» ارتفاعات 20 سهماً بالسوق، مرتفعاً 10 %، وصعدت في سوق دبي أسهم شعاع كابيتال 3 %، وأرامكس 2.5 %، والفردوس القابضة 2.4 %، وسالك 1.76 %.

وشهد سوق دبي خلال جلسة أمس، تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على أسهم وطنية إنترناشيونال القابضة، بقيمة إجمالية بلغت 19.9 مليون درهم، على 29.5 مليون سهم، بسعر 0.674 درهم للسهم.واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 22.8 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 149 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 126.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9288.93 نقطة، متراجعاً 0.48 % بنهاية جلسة أمس.وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 180.4 مليون درهم في جلسة أمس، تلاه «أدنوك للحفر»، جاذباً 106.45 ملايين درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة»، بسيولة 69.7 مليون درهم.وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم الظفرة للتأمين 13.7 %، والخليج اﻻستثمارية 11.3 %، وأيبيكس للاستثمار 5.4 %، وإي سفن - أذونات 4.7 %.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.4 مليار درهم، في ختام جلسة منتصف الأسبوع، موزعة بواقع 949.6 مليون درهم في سوق أبوظبي، و454.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 511.4 مليون سهم، عبر 30.8 ألف صفقة.

المؤشرات الخليجية

تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الخليجية في جلسة أمس، باستثناء سوقي مسقط والبحرين. أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على تراجع بنسبة 0.5 % ليغلق عند 12117 نقطة (- 65 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.9 مليارات ريال.

وتراجع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 1 % عند 86.70 ريالاً. وأنهت أسهم الأهلي السعودي، وجبل عمر، وإس تي سي، ومجموعة تداول، والعربي الوطني، وبنك الرياض، وبنك الجزيرة، تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %، وتصدر سهم البحر الأحمر، ارتفاعات السوق بنسبة 10 % عند 45.50 ريالاً.

وفي الكويت، تراجع مؤشر السوق العام في بورصة الكويت 0.25 % إلى 7180.38 نقطة. وبلغت التداولات 72 مليون دينار.وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.51 % إلى 10137 نقطة، وبلغ حجم التداول في السوق تقريباً 433 مليون ريال.فما ارتفع مؤشر البحرين العام 1.55 % إلى 1,958.06 نقطة، ومؤشر بورصة مسقط 0.62 % إلى 4720.237 نقطة.

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