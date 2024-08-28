«ريبورتاج العقارية» تسلم «ركان تاور» بدبي.. يوفر 608 شقق سكنية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شركة ريبورتاج العقارية، عن إنجاز مشروع «ركان تاور» Rukan tower في وادي الصفا - دبي لاند، حيث نظمت الشركة مؤخرا احتفالية بمقر «برج ركان» بمناسبة انتهاء وتسليم المشروع، وذلك بحضور عارف الخوري العضو المنتدب لمجموعة ريبورتاج العقارية، وعدد كبير من العملاء.

ويوفر «ركان تاور» نحو 608 شقق سكنية بتصاميم متنوعة ومساحات مختلفة، ويتكون من ثلاثة أبراج متصلة، تحيط بها ركان لوفتس ومراكز التسوق ومسارات ركوب الدراجات ونمط حياة متكامل.

وأكدت ريبورتاج العقارية حرصها على تنفيذ كافة مشاريعها وفق الجدول الزمني المحدد، ما يعزز من ثقة المستثمرين بمشاريع الشركة، وبالسوق العقاري بالإمارات.

وأوضحت أن إنجاز وتسليم مشروع «ركان تاور» يمثل حلقة جديدة في مسيرة إنجازات «ريبورتاج العقارية»، التي تتواصل بإنجاز وتسليم العديد من المشاريع وفق المواعيد المعلنة.

ويتميز مشروع «ركان تاور» بموقعه المتميز بالقرب من عدد من أهم معالم مدينة دبي، ويضم المشروع مسابح ومسارات للجري، ومواقف للسيارات مغطاة وغير مغطاة، وحدائق، ومناطق خاصة للشواء، وصالة ألعاب رياضية، و12 مصعدا، ومسجد، وشرفات خاصة، وغيرها الكثير.

وأكدت «ريبورتاج العقارية» إن الفترة المقبلة ستشهد تسليم عدد جديد من المشاريع العقارية في الإمارات، مع يعكس المكانة الرائدة التي تتميز بها الشركة في السوق العقاري بالإمارات والمنطقة.

وكشفت «ريبورتاج» خلال الأشهر الأخيرة عن إنجاز عدد المشاريع القائمة وفق الخطط الزمنية المحددة، حيث باشرت تسليم عدد من المشاريع، منها مشروع الواحة ريزيدنس 2 «أويسيس 2» في مدينة مصدر، والذي يضم نحو 304 وحدات سكنية، بعدما باشرت العام الماضي تسليم مشروع «الواحة ريزيدنس 1» في مدينة مصدر، بالإضافة إلى تسليم مشروع «الراحة لوفتس» في منطقة شاطئ الراحة بأبوظبي.

كما أنجزت الشركة المرحلة الأولى من مشروع «ركان لوفتس» الذي تباشر الشركة تطويره في منطقة «دبي لاند» بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار».

وحققت «ريبورتاج العقارية» مبيعات بقيمة 3.7 مليار درهم (مليار دولار) خلال عام 2023، مقابل مبيعات بقيمة 2,3 مليار درهم حققتها الشركة خلال عام 2022، بنمو يتجاوز 60%، كما حققت مبيعات تتجاوز 3 مليارات درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز