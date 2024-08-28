مصرف الإمارات المركزي يعلن مناقصة للأذونات النقدية في 2 سبتمبر

المصدر: وام

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أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم، عن مناقصة للأذونات النقدية في 2 سبتمبر المقبل.

وبحسب بيانات المصرف المركزي، تشمل المناقصة أربعة إصدارات لسندات الخزانة "M-BILL"، الأول لمدة 28 يوماً لما يصل إلى 2000 مليون درهم، والثاني 42 يوماً لما يصل إلى 2500 مليون درهم، والثالث 126 يوماً لما يصل إلى 4500 مليون درهم، والرابع 294 يوما لما يصل إلى 8500 مليون درهم.

وسيكون تاريخ الإصدار في 4 سبتمبر الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق للإصدار الأول في 2 أكتوبر 2024، والإصدار الثاني في 16 أكتوبر 2024، والإصدار الثالث في 8 يناير 2025، والإصدار الرابع في 25 يونيو 2025.

يُذكر أن إجمالي المناقصات التي يطرحها المصرف المركزي للأذونات النقدية تصل إلى نحو 26 مناقصة خلال العام الجاري.

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