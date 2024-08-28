«بينانس» تنفي لـ«البيان» تقييد أو تجميد حسابات الفلسطينيين

المصدر: دبي ـــ مشعل العباس

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نفت منصة بينانس للعملات الرقمية الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع المتخصصة بالعملات الرقمية حول تقييد حسابات المستخدمين الفلسطينيين على المنصة.

وتواصلت «البيان» مباشرة بالشركة بعد تداول هذه الأخبار، التي أكدت لها عدم صحة هذه الأخبار قطعاً، مع تأكيد أهمية الحصول على الأخبار من مصادرها الصحيحة.

وقال ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لمنصة «بينانس»: «تم حظر عدد محدود فقط من حسابات المستخدمين المرتبطة بأموال غير مشروعة من إجراء المعاملات، إذ كانت هناك بعض التصريحات غير الصحيحة حول هذا الأمر».

وأضاف تينغ: «بصفتنا بورصة عالمية للعملات المشفرة، فإننا نلتزم بقوانين مكافحة غسيل الأموال المقبولة دولياً، تماماً مثل أي مؤسسة مالية أخرى، سنستمر في تثقيف المستخدمين حول كيفية إجراء المعاملات بأمان على منصتنا».

وتابع: «والأهم من ذلك، نأمل في تحقيق سلام دائم في جميع أنحاء المنطقة».

وكانت أخبار تقييد الحسابات الفلسطينية على منصة بينانس قد انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب عدد من المواقع المهمة مثل منصة «كوين ماركيت كاب» والتي تعتبر من أهم المنصات العالمية الخاصة بالعملات الرقمية.

وبحسب الخبر المنشور على منصة «كوين ماركت» كاب قبل ساعات عدة، «قامت Binance، أخيراً بتقييد الوصول إلى العديد من المستخدمين الفلسطينيين، وقد أثار هذا القرار، الذي جاء بناءً على توجيه من قوات الدفاع الإسرائيلية، قلقاً ملحوظاً في المشهد الدولي للعملات المشفرة».

ونقلت المنصة عن راي يوسف، المؤسس المشارك لشركة Paxful والرئيس التنفيذي لشركة Noones، الخبر في 26 أغسطس عبر «X» (تويتر سابقاً).

ووفقاً ليوسف، جمدت Binance حسابات وأموال جميع المستخدمين الفلسطينيين، وذكر أن هذا تم بناءً على توجيه من جيش الدفاع الإسرائيلي، والذي التزمت به Binance دون السماح بالاستئناف.

وأشار يوسف إلى أن رسالة من المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب كانت محورية في القرار، تسمح الرسالة، التي وقعها بول لانديس في نوفمبر 2023، بمصادرة الممتلكات، بما في ذلك العملات المشفرة، المرتبطة بالمنظمات التي تعتبر إرهابية.

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