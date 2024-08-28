2.68 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 2.68 مليار درهم تمت عبر 925 صفقة. وشهدت الدائرة تسجيل 679 مبايعة بقيمة 1.77 مليار درهم، منها 50 مبايعة لأراضٍ، و561 مبايعة لوحدات سكنية و68 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة مدينة دبي الملاحية المبيعات من حيث القيمة بـ198 مليون درهم عبر 73 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة نخلة جبل علي بقيمة 123 مليون درهم نتجت عن 5 صفقات، وثالثاً منطقة الحبية الرابعة بـ105 ملايين درهم عبر صفقة واحدة، ورابعاً منطقة الخليج التجاري عبر 35 صفقة بقيمة 82 مليون درهم.

وسجل السوق العقاري صفقة بيع لقطعة أرض في منطقة الحبية الرابعة ضمن مشروع «لاناي آيلاند» بقيمة 105 ملايين درهم، إلى جانب بيع فيلا على الخارطة في منطقة جزر العالم ضمن مشروع «أمالي آيلاند» بقيمة 70 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 530 مليون درهم تمت عبر 145 معاملة، منها 38 رهناً لأراض، و143 رهناً لوحدات سكنية، و16 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 101 هبة بقيمة 387 مليون درهم. تجدر الإشارة إلى أن مبيعات العقارات في دبي بلغت ما قيمته 321.77 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وهو ما يؤكد تصاعد زخم القطاع في الإمارة بشكل كبير.

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