«هودلر إنفستمنتس» و«جيوان القابضة» نحو تأسيس صندوق بـ500 مليون دولار في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «هودلر إنفستمنتس» عن خطتها لإنشاء صندوق للبنية التحتية للطاقة الرقمية بالتعاون مع «جيوان القابضة» بقيمة 500 مليون دولار في مركز دبي المالي العالمي، وذلك بعد الحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

يهدف صندوق البنية التحتية للطاقة الرقمية إلى الاستفادة من تقنيات مثل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي وتعدين الأصول الرقمية وغيرها من الحلول إلى جانب موارد الطاقة لتعزيز جدوى البنية التحتية للطاقة المستدامة من أجل تلبية المتطلبات المتنامية لقدرات الحوسبة مع المساهمة في الوقت ذاته في استقرار شبكة الكهرباء من أجل الوصول إلى أنظمة طاقة أكثر إنصافاً على مستوى العالم.

ومن المتوقع حالياً أن يتراوح حجم صندوق البنية التحتية للطاقة الرقمية بين 250 مليون دولار و500 مليون دولار، بما في ذلك الالتزامات العينية التي لا تتجاوز قيمتها إجمالي التزامات رأس المال.

وستركز الالتزامات الرأسمالية للصندوق على منح فرص للشركاء المحدودين للحصول على التزامات حصرية في مجال الطاقة مع التزامات إبرام صفقات من محفظة من الشركات ذات إمكانات النمو العالية ونماذج الأعمال المثبتة. وقد ضمنت شركة «هودلر» أكثر من 300 مليون دولار أمريكي من الصفقات الحصرية في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وأستراليا وآسيا وأفريقيا.

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