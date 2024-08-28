دانوب العقارية تعزز المشاركة المجتمعية ونمط الحياة النشط في دبي

المصدر: دبي – البيان

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نظمت دانوب العقارية، وهي إحدى الشركات المطورة في القطاع الخاص في الإمارات، مؤخراً نسخة جديدة ومثيرة من حدثها السنوي المنتظر «معركة الوسطاء» يوم الأحد، مما يمثل إنجازاً آخر في التزام الشركة بتعزيز اللياقة البدنية والمشاركة المجتمعية ونمط الحياة النشط في دبي.

اتخذت دانوب العقارية خطوة إضافية بتنظيم حدث لا يخدم فقط كمنصة للمحترفين في المجال العقاري للتواصل والتعاون، ولكن يضع أيضاً تركيزاً قوياً على اللياقة البدنية والأنشطة التفاعلية. معركة الوسطاء هي أكثر من مجرد حدث رياضي؛ إنها مبادرة استراتيجية من دانوب العقارية لتعزيز علاقاتها مع الشركاء في المنطقة.

من خلال جمع أكثر من 2000 محترف عقاري من أكثر من 150 شركة، قدم الحدث فرصة لا مثيل لها للمهنيين في المجال للتواصل في بيئة ديناميكية وجذابة. كما سمح التجمع الذي يركز على الرياضة لدانوب بإظهار التزامها بتعزيز نمط حياة صحي، وهو ما يتماشى مع الاتجاه العام لدبي نحو اللياقة والرفاه.

وأقيمت الفعالية في «دانوب سبورتس وورلد» الحديثة الواقعة على شارع الشيخ زايد، وكانت احتفالاً كبيراً بالروح الرياضية والتضامن وروح المجتمع. هذا الحدث، الذي يزداد شعبيته كل عام، شهد تجاوز المحترفين العقاريين لأدوارهم المعتادة.

حيث أظهروا مواهبهم في الملعب في مجموعة متنوعة من الرياضات، بما في ذلك الكريكيت وكرة القدم والبيدل وكرة الريشة وتنس الطاولة وكرة السلة والكرة الطائرة والشطرنج والكاروم بلياردو. كان الحدث مفتوحاً للعائلات والأطفال، حيث أضاف وجود أفراد العائلة لمسة من الدفء وروح المجتمع إلى الحدث، مما جعله ليس مجرد تجمع مهني، بل كان يوماً مليئاً بالفرح والضحك والتجارب المشتركة.

وأعرب رضوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة دانوب العقارية، عن فخره بنجاح الحدث، قائلاً: «تفتخر دانوب العقارية دائماً بأنها شركة تتمحور حول الناس. نحن نقدر ليس فقط موظفينا المخلصين، ولكن أيضاً شركاءنا في الصناعة، ومجتمع الوسطاء وعائلاتهم، الذين ساهموا بشكل كبير في نمو دانوب العقارية والقطاع العقاري في دبي بشكل عام.

وأنا فخور بالقول إن هذا كان أكبر تجمع للوسطاء العقاريين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط». وأضاف قائلاً: «دانوب العقارية اليوم هي شركة تقدر بمليارات الدولارات، والفضل في هذا النمو يعود إلى العاملين المتفانين وعائلاتهم. الوسطاء العقاريون هم جزء من عائلة دانوب؛ لذا فإن مكافأتهم وعائلاتهم أمر ذو أهمية قصوى بالنسبة لنا».

إن كلمات ساجان تؤكد إيمان الشركة العميق بأهمية المجتمع والدور الجوهري الذي يلعبه الوسطاء وعائلاتهم في نجاح الشركة. هذه الفلسفة تنعكس في كل جانب من جوانب «معركة الوسطاء»، من الأنشطة الرياضية المخططة بدقة إلى الطبيعة الشاملة للحدث.

وقال عادل ساجان، المدير العام لمجموعة دانوب: «إن دانوب سبورتس وورلد منشأة حديثة وكانت حاجة ملحة لعشاق الرياضة. نحن فخورون بالقول إن المنشأة كانت تحظى بشعبية كبيرة منذ إنشائها، حيث تستضيف آلاف عشاق الرياضة كل شهر».

لقد أصبحت «دانوب سبورتس وورلد» بمرافقها المتطورة وموقعها الاستراتيجي على شارع الشيخ زايد بسرعة مركزاً رئيساً لعشاق الرياضة في دبي. إن شعبية المنشأة هي شهادة على رؤية دانوب في إنشاء مساحات لا تخدم فقط كأماكن للأحداث، بل تساهم أيضاً في الصحة العامة ورفاهية المجتمع.

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