بنوك الإمارات تتصدر خليجياً في عوائد حقوق المساهمين

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفع صافي أرباح قطاع البنوك الخليجية على أساس ربع سنوي بنسبة 2.6% وعلى أساس سنوي بنسبة 9.2% ليصل إلى 14.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري، وفقاً لتقرير اقتصادي صادر عن «كامكو إنفست».

56 بنكاً مدرجاً

وأوضح التقرير، الذي رصد أداء 56 بنكاً مدرجاً في البورصات الخليجية، أن البنوك الإماراتية المدرجة جاءت في الصدارة بتسجيلها أعلى عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الثاني من العام 2024 بنسبة 16.9%، تليها البنوك السعودية والقطرية بوصول العائد على حقوق المساهمين إلى 12.8% لكل منهما، والكويت 10.4%، والبنوك البحرينية والعُمانية بـ9.6% و9% على التوالي.

ولفت التقرير إلى أن نمو صافي أرباح البنوك الخليجية عكس الانخفاض الحاد لمخصصات انخفاض القيمة التي احتجزتها بنوك المنطقة على أساس ربع سنوي، مشيراً إلى أن إيرادات البنوك سجلت نحو 31.6 مليار دولار في الربع الثاني من 2024.

صدارة إماراتية

وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات تصدرت مرة أخرى المركز الأول خليجياً من حيث صافي هامش الفائدة الذي وصل إلى نسبة 3.47% في الربع الثاني من العام الجاري، حيث تعكس الهوامش المرتفعة مقارنة بنظرائها في منطقة الخليج سيولة وفيرة تسمح للبنوك الإماراتية بالاستفادة من دورة أسعار الفائدة المتشددة مع نمو الأصول.

وذكر التقرير أن البنوك السعودية جاءت في المركز الثاني بصافي هامش فائدة بنسبة 3.15%، تلتها البنوك القطرية والكويتية بنسبة 3.03% و2.96% على التوالي.وأوضح التقرير أن البنوك المدرجة في أسواق الإمارات تصدرت مرة أخرى بأكبر نمو في إجمالي القروض على أساس ربع سنوي خلال الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 3.4٪ بقيادة الإقراض القوي للأفراد، تلتها السعودية بنسبة 3.1٪، بينما سجلت البنوك العُمانية والكويتية نمواً في الإقراض بنحو 2٪، والقطرية نمواً بنسبة 1.3٪.

أكبر انخفاض للمخصصات

ووفق تقرير «كامكو»، شهدت البنوك الإماراتية أكبر انخفاض لمخصصات انخفاض القيمة التي بلغت 0.38 مليار دولار خلال الربع الثاني 2024، مقابل 0.52 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض بلغت نسبته 26.8%.

وجاءت البنوك السعودية في المرتبة الثانية بانخفاض مخصصاتها بنسبة 26.2% لتصل إلى 0.49 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2024 مقابل 0.66 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024، كما انخفضت مخصصات خسائر القروض للبنوك الكويتية والعُمانية بنسبة 17.8% و9.8% على التوالي.

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