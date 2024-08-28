سوق دبي عند أعلى مستوى منذ مطلع مارس

المصدر: دبي - محمد عباس

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.43% أو ما يعادل 18.5 نقطة، مسجلاً 4343.22 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مطلع شهر مارس، ليربح السوق ما يناهز 2.6 مليار درهم بدعم أداء قطاعات العقارات والصناعة والاتصالات والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 725.7 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 728.3 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «وطنية إنترناشيونال» ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي مرتفعاً بـ5.3%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بقيمة 98.75 مليون درهم ليغلق عند 8.56 دراهم مرتفعاً 1.06%، تلاه «سالك» بـ51.95 مليون درهم مغلقاً عند 3.14 دراهم مرتفعاً 1.8%، ثم «دريك آند سكل» جاذباً 41.16 مليون درهم ليقفل عند 0.405 درهم مرتفعاً 2.8%.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم تيكوم 2.98% مغلقاً عند 3.11 دراهم، وارتفع العربية للطيران 2.3%، ودبي الإسلامي 0.65%، بينما استقر سهم «الإمارات دبي الوطني» عند 19.75 درهماً، بعدما سجل مجدداً مستوى 20 درهماً خلال الجلسة.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء، بصافي استثمار 33.99 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 148.65 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 114.66 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9333.98 نقطة، منخفضاً 0.24% في جلسة أمس.وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 173.92 مليون درهم، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 76 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 66.65 مليون درهم ليغلق عند 12.1 درهماً مرتفعاً 0.5%.

وشهد سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، تنفيذ صفقتين كبيرتين على سهم الوثبة الوطنية للتأمين بقيمة 22.5 مليون درهم، حيث تم تنفيذ الصفقتين على 4.8 ملايين سهم بسعر 4.68 دراهم للسهم.

سيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.26 مليار درهم، موزعة بواقع 851.3 مليون درهم في سوق أبوظبي، و406.6 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 443.8 مليون سهم عبر تنفيذ 27.8 ألف صفقة.

مؤشرات خليجية

وأغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على انخفاض تأثراً بتصاعد التوتر في الشرق الأوسط غير أن الخفض الوشيك لأسعار الفائدة الأمريكية حد من الخسائر.وانخفض المؤشر السعودي 0.6 %، متأثراً بانخفاض سهم مجموعة التيسير 1.8 % وسهم مصرف الراجحي 0.7 %.

كما نزل المؤشر القطري 0.3 % متأثراً بتراجع سهم صناعات قطر 1.1 %.وتراجع مؤشر بورصة البحرين هامشياً بنسبة 0.02%.وارتفع مؤشر الكويت الرئيسي بنسبة 0.53%، وزاد مؤشر مسقط هامشياً بنسبة 0.08%.وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.8% مع تحقيق سهم مجموعة طلعت مصطفى مكاسب 2.7%.

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