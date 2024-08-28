المشرق يطلق برنامجاً لتدريب الخريجين

المصدر: دبي - البيان

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أطلق بنك المشرق برنامج «Pathfinders» المخصص لتدريب الخريجين الجدد، الذي يقدم للمشاركين فرصة فريدة من نوعها للتدريب المتميز ورحلة مخصصة للنمو، مصممة بما يلبي الاحتياجات الوظيفية لمختلف وحدات الأعمال في البنك، وتحقيق طموح الخريجين في بناء مسيرة مهنية ناجحة في الوقت نفسه.

ويوفر برنامج «Pathfinders» نهجاً متخصصاً لمختلف جوانب عمليات البنك، فضلاً عن تقديم بيئة تعليمية فائقة وموجهة للخريجين الإماراتيين الجدد. وقالت إلهام أحمد، رئيسة قسم التوطين والمواهب المحلية في المشرق:

«مع استمرار تطور الخدمات المصرفية والتكنولوجيا، نجدد التزامنا الراسخ بتعليم موظفينا وتدريبهم على المهارات الحيوية الضرورية للتكيف والازدهار في هذا المشهد دائم التغير. ويمثل برنامج Pathfinders خطوة مهمة في إطار سعينا لتوظيف خريجين جدد في المشرق. ونحن نؤمن بأن التدريب المستهدف والذي يراعي المتطلبات المحددة للصناعة هو أساس رعاية المواهب وإعداد قادتنا المستقبليين».

يذكر أن البرنامج سيبدأ في شهر سبتمبر المقبل، كما سينضم المشاركون إلى برنامج «إثراء» بعد فترة وجيزة من ذلك، ثم سينتقلون إلى مرحلة التدريب العملي من خلال شغل وظيفة ضمن وحدات الأعمال المناسبة لخبرات كل منهم داخل البنك.

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