«مايكو» تجمع 36.78 مليون درهم في جولتها الأولى للتمويل

المصدر: دبي – البيان

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حققت منصة البث الرقمي الإماراتية «مايكو» نجاحاً في إتمام الإغلاق الأول لجولة التمويل الأولى من الفئة (أ)، حيث جمعت 10 ملايين دولار (36.78 مليون درهم) من صناديق استثمار رائدة في رأس المال المخاطر عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية وأوروبا. وشمل المشاركون الرئيسون في جولة التمويل هذه:

«ضمان للاستثمار»، و«أبتوس لابز»، و«بي ديجيتال»، و«موكا فينتشيرز»، و«آرت 3 فاوندايشن»، و«غاف كابيتال بارتنرز»، و«ميكس ميديا نيتوورك»، و«فاكتور6 كابيتال بارتنرز» و«إنجين ستارتر»، إلى جانب مجموعة من المستثمرين الملائكيين الاستراتيجيين. كذلك، شارك في جولة التمويل 88 مستثمراً معتمداً عبر منصة Republic.com.

تم جمع رأس المال من خلال عرض اكتتاب الأسهم والرموز الرقمية بتقييم ما بعد المال بقيمة 80 مليون دولار (295 مليون درهم)، بدعم من شركة ضمان للاستثمار كشريك استشاري ومستثمر أولي، و«ريبابليك كريبتو» كمستشار Web3.

وكانت «مايكو» قد أعلنت الشهر الماضي عن تحقيقها أول عام ربح لها، حيث بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مليون دولار ، مع إيرادات 7.5 ملايين دولار خلال السنة المالية 2023-2024. يرافق هذا الإنجاز التمويلي صفقة إضافية بملايين الدولارات في شكل منح ومكافآت أداء مع شريك «مايكو» الجديد في مجال البلوكتشين، مؤسسة «أبتوس».

والتي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن تطلق المنصة رمزها الرقمي الأداة الأصلي على بلوكتشاين «أبتوس» في بداية الربع الرابع من 2024، إلى جانب نقل بنيتها التحتية. وبعد التوسع الأخير في أمريكا الشمالية ومصر، تقوم «مايكو» بتحديد مناطق نمو استراتيجية أخرى وتهدف إلى إغلاق ثانٍ لتمويلها من الجولة الاستثمارية الأولى بحلول أوائل عام 2025.

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