«أدنوك» تحسن كفاءة عملياتها بتقنية ذكاء صناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أدنوك» عن تطبيق تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تم تطويرها بواسطة الشركة بهدف رفع كفاءة عملياتها. وقامت «أدنوك» بنشر تقنية «Neuron 5» بشكل مبدئي في مئات المعدات في حقل «شمال شرق باب» التابع لشركة «أدنوك البرية» و«محطة الطويلة لضغط الغاز» التابعة لشركة «أدنوك للغاز».

وتقوم تقنية «Neuron 5» والتي تمثل أحد الحلول المبتكرة بمراقبة أداء المعدات الحيوية بشكل مستقل، مما يساهم في تحسين العمليات وتحديد إجراءات الصيانة الوقائية، وخفض أوقات إيقاف التشغيل المرتبطة بها، ورفع كفاءة العمليات وتقليل الحاجة إلى عمليات الفحص اليدوية التي تستغرق وقتاً طويلاً.

وتستخدم التقنية نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وخوارزميات التعلُّم العميق للتنبؤ باحتياجات الصيانة ومراقبة أداء المعدات من خلال معالجة وتفسير بيانات مثل مستوى الضغط، ودرجة الحرارة، والاهتزاز، والتي يتم استقبالها من أجهزة الاستشعار المركبة على المعدات الحيوية.

وبعد نجاح تطبيقها بشكل مبدئي، ستقوم «أدنوك» بنشر تقنية «Neuron 5» على آلاف المعدات الحيوية التي تدخل في عملية الإنتاج في جميع مرافق الشركة بما في ذلك الضواغط والصمامات والمولدات.

وقال عبدالمنعم سيف الكندي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»: «تُعطي «أدنوك» أولوية لنشر أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل عملياتها، والاستفادة من التقنيات الحديثة الرائدة على مستوى قطاع الطاقة في دعم جهودها الهادفة إلى المساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

ويمثل تطوير تقنية «Neuron5» ونشرها على امتداد منشآت «أدنوك» الخاصة بأعمال الاستكشاف والتطوير والإنتاج والتكرير والتصنيع دليلاً على التطبيق العملي لهذه الاستراتيجية، ويعكس كذلك التقدم المستمر الذي تحرزه الشركة لتحقيق رؤيتها بأن تصبح شركة الطاقة الأكثر اعتماداً على الذكاء الاصطناعي في العالم».يشار إلى أن تقنية «Neuron 5» تم تطويرها من قبل كل من «مركز الثمامة للتميز» التابع لأدنوك وشركتي «إيه آي كيو» و«أفيفا».

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