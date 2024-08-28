دبي تستضيف الدورة الثانية لمعرض فيسبا للطباعة يناير المقبل

المصدر: دبي - وام

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أعلن معرض فيسبا الشرق الأوسط، الذي يجمع المتخصصين والموردين والموزعين والمصنعين في قطاع الطباعة والنسيج واللافتات، عن أجندة دورته الثانية، التي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2025.

ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق الطباعة الرقمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.16 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.93% على مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفقاً لبيانات «موردور إنتليجينس».كما أشار تقرير آخر إلى أن قطاع الطباعة العالمي قدرت قيمته بنحو 357 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يتجاوز 443 مليار دولار بحلول عام 2028.

واستقطبت الدورة الأولى لمعرض فيسبا الشرق الأوسط للطباعة واللافتات، الذي أقيم على مدار ثلاثة أيام يناير الماضي نحو 150 جهة عارضة، وأكثر من 3000 زائر من 88 دولة مختلفة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند وباكستان والكويت والعراق وسلطنة عمان والأردن ومصر والبحرين وقطر وتركيا وإيران وتنزانيا.

ويشكل المعرض فرصة للاطلاع على أحدث تقنيات الطباعة الرقمية، والتفاعل مع العارضين الذين يعرضون الطباعة ثلاثية الأبعاد واللافتات وشاشات العرض والمنتجات الترويجية والأحبار والمواد الاستهلاكية الخاصة بالطباعة.

ويوفر المعرض منصة مثالية لبرنامج (FESPA) التعليمي المجاني تبادل القيادة (FLEx - FESPA) الذي يقدمه 18 خبيراً عالمياً، ويتضمن العديد من الجلسات الحوارية وورش العمل.وأكد بازيل قاسم، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الاتحاد الدولي لطباعة المنسوجات والطباعة الرقمية واللافتات (FESPA)، أن معرض فيسبا الشرق الأوسط يحظى باهتمام كبير.

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