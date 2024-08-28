«ابندنس سولار» تنشئ مصنع ألواح شمسية في «كيزاد» بـ55 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أكبر مشغل للمناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في دولة الإمارات، وشركة «ابندنس سولار بانل اندستريز»، ومقرّها الإمارات، عن توقيع اتفاقية مساطحة مدتها 50 عاماً لإنشاء مصنع متطور لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية في منطقة كيزاد أ - المعمورة.

بموجب الاتفاقية، سيتم استثمار 55 مليون درهم لإنشاء مصنع متطور لتصنيع ألواح الطاقة الشمسية على مساحة 27 ألف متر مربع. وسينتج المصنع ألواح الطاقة الشمسية والخلايا الكهروضوئية المدمجة، لتلبية احتياجات الشركات من مختلف القطاعات التي تسعى للتحول إلى أنظمة موفرة للطاقة.

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