«فلاي توب كلاس» تنطلق في دبي لتقديم خدماتها للمسافرين

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت منصة «فلاي توب كلاس» أعمالها في دبي، لتقديم خدماتها للمسافرين، الذين يبحثون عن السفر بدرجة الأعمال أو الدرجة الأولى بأسعار مخفضة، فالمنصة تقدم خصومات تصل إلى 70% على هذه الرحلات، من خلال شراكات مباشرة مع كبرى شركات الطيران الفاخرة مثل طيران الإمارات، وطيران الاتحاد، والخطوط القطرية والخطوط السنغافورية، وغيرها من خلال الاعتماد على استراتيجيات مبتكرة تشمل الشراكة.

وتخطط «فلاي توب كلاس»، والتي يقع مقراها الرئيسان في كل من دبي ولندن على افتتاح الخدمات للفنادق المنزلية، وتركز على السوقين الخليجي والأوروبي، حيث تعتزم تقديم خصومات تصل إلى 50% على حجوزات الفنادق الفاخرة، حيث تتعاون الوكالة مع مجموعة من أفضل الفنادق.

وتعتمد «فلاي توب كلاس» على حجز عدد كبير من المقاعد الفاخرة مقدماً بأسعار خاصة، مما يسمح لها بتقديم هذه العروض الحصرية، حيث يقوم أحد الوكلاء بالتحقق يدوياً من توفر المقاعد، والتواصل مع العميل لتأكيد الحجز.

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