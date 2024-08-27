«لووب جلوبال» تؤسس مقرها الإقليمي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «لووب جلوبال» عن افتتاح مقرها الإقليمي في أبوظبي، والذي سيقدّم لأسواق المنطقة تقنيات الشركة المبتكرة في مجال شحن المركبات الكهربائية، حيث يمثل المقر الإقليمي الجديد في أبوظبي مركزاً للمبيعات والتوزيع في المنطقة.

وقالت أولغا شيفورينكوفا، الرئيس التنفيذي للشركة: نهدف لأن نكون المزود الأول لحلول شحن المركبات الكهربائية في الإمارات، متخذين من أبوظبي مركزاً لتوسع أعمالنا في أسواق المنطقة، كما نتطلع إلى بناء فريق عمل الشركة من الكوادر الوظيفية المحلية، وبالنسبة للخطط المستقبلية، فندرس فرص نقل عمليات الشركة في التصنيع وأنشطة الأبحاث والتطوير إلى أبوظبي، وهي خطوة ستتيح للمقر الجديد أن يصبح مركزاً متكاملاً ومتميزاً للشركة.

من جهته، قال زاك مارتن الرئيس والشريك المؤسس في «لووب جلوبال»: إن قرار الشركة حول إنشاء المقر الإقليمي لها في أبوظبي كان استجابةً لطلب الأسواق المتزايد على تكنولوجيا السيارات الكهربائية سواءً محلياً أو إقليمياً، كما أظهرت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة تصميمها على قيادة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وهو ما يؤكد نظرتها المستقبلية الثاقبة لتحقيق أهداف الاستدامة والدفع نحو صافي انبعاثات صفري.

جدير بالذكر أن إمارة أبوظبي قد أعلنت عن عزمها تركيب عشرات الآلاف من محطات شحن السيارات الكهربائية بحلول عام 2030، موزعة على مواقف السيارات في المراكز التجارية والمجمعات السكنية والأجهزة الحكومية ومحطات الوقود وغيرها من المواقع، ويعتبر ريم مول من أوائل المواقع التي قامت بتركيب محطات شحن «لووب جلوبال» في أبوظبي.

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