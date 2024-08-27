«عنان» الإماراتية تنجح في تجربة اختبار طائرة الشحن الثقيل دون طيار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «عنان»، وهي شركة مبتكرة في حلول التنقل الجوي المتقدم (AAM)، عن نجاحها في إجراء اختبار طيران لطائرة الشحن الثقيل دون طيار ذات الإقلاع والهبوط العمودي «ركاز» (VTOL). ويُمثّل هذا الإنجاز خطوة بارزة في مسيرة الشركة نحو تسويق تقنياتها المبتكرة للطائرات دون طيار وسط توقّعات أن تُحدث نقلة نوعية في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل في المنطقة.

وخضعت طائرة الشحن الثقيل دون طيار «ركاز» لسلسلة من الاختبارات بهدف التقييم واكتساب معلومات مُعمّقة حول أنظمة التحكم في الطيران الآلي، وأنظمة الملاحة، واستقرار أنظمة الاتصال، إضافةً إلى اختبار قدرتها على التعامل مع البضائع الثقيلة، ودمج مفهوم التميّز التشغيلي في الطيران. وتتميز طائرة الشحن دون طيار هذه بقدرتها على نقل حمولة يصل وزنها إلى 50 كلغ مقارنة بحجمها (3.5م*1.9م)، وزيادة سعة الحمولة ليبلغ وزنها 200 كلغ مع سرعة طيران تصل إلى 60 كيلومتراً في الساعة، وأن تطير لمسافة 30 كيلومتراً كحدّ أقصى. كما يمكن شحنها في غضون 15 دقيقة بطاقة 16 كيلوواطاً في الساعة.

وتؤدي هذه المكوّنات دوراً جوهرياً في ضمان تنفيذ عمليات آمنة وفعالة في بيئات متنوعة. ويتضمن ذلك تقييم دقة الطائرة في الملاحة واستجابتها لأوامر التحكم، بالإضافة إلى موثوقية نظام الطيار الآلي وغيرها من أنظمة القيادة الذاتية.

وقال أورلك ويكس، المدير التنفيذي في شركة «عنان»: نفخر بتحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي، الذي يتماشى تماماً مع توجيهات القيادة الرشيدة بأن تصبح دبي أولى مدن العالم في مجال النقل الجوي الحضري من خلال استخدام تقنيات النقل المتطورة.

وبدوره، قال مشعل المرزوقي، مدير إدارة البحث والتطوير في شركة عنان: يُمثّل نجاح اختبار استقرار الاتصال في طائرة الشحن الثقيل ركاز خطوة مهمة نحو فهم الإمكانات الكاملة للطائرات دون طيار في الحفاظ على اتصالات مستقرة وآمنة أثناء الطيران. ويُعدّ ذلك أمراً بالغ الأهمية عند إدارة عمليات الطائرات دون طيار عن بُعد، خاصة في بيئات الحركة الجوية المعقدة أو عند تنفيذ مهام حساسة مثل توصيل شحنات الطوارئ أو الشحنات المدنية.

وأدى النمو المتزايد لقطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط إلى ظهور حاجة مُلحّة لحلول توصيل أسرع وأكثر كفاءة واستدامة. ويدعم الطلب المتزايد على حلول الخدمات اللوجستية وحلول النقل السريعة ومنخفضة التكلفة، مبادرات حكومية مثل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، التي ساهمت في خلق بيئة مزدهرة لتكنولوجيا الطائرات بدون طيار في المنطقة. وبفضل قدرتها على تجاوز الازدحام المروري، ونقل الشحنات والوصول إلى المناطق النائية، فإن طائرة الشحن الثقيل التابعة لـ«عنان» تمتلك القدرة على إحداث تغيير في عمليات الشحن وقطاع اللوجستيات وسلاسل التوريد.

وتتجه شركة «عنان» نحو التسويق التجاري من خلال تركيزها على تطوير وتحويل نموذج فعال للنقل الجوي في المدن، حيث تعتبر طائرة الشحن الثقيل لـ«عنان» جزءاً أساسياً من هذا النموذج. وينطوي ذلك على إجراء اختبارات دقيقة لضمان تلبية الاحتياجات التشغيلية والمتطلبات التنظيمية اللازمة للإطلاق التجاري، وخاصة في الأسواق المتخصصة مثل دولة الإمارات، حيث يوجد طلب كبير على هذه الحلول المتطورة من الطائرات دون طيار.

وتكرس شركة «عنان» جهودها لتطوير أسطول متكامل من الطائرات عديمة الانبعاثات، ما يساهم في تحقيق رؤية دبي لمدينة ذكية ومستدامة. وتمثل طائرة الشحن الثقيل دون طيار «ركاز»، بالإضافة إلى طراز «غيث»، التزام الشركة بتعزيز الابتكار وتشكيل مستقبل التنقل الجوي في المدن في دولة الإمارات.

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