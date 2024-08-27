موزة العتيبة: رائدات وسيدات الأعمال الإماراتيات يدرن استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

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أوضحت سعادة موزة سعيد بن أحمد العتيبة مؤسس مجموعة«العتيبة إنماء» أن يوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة وطنية هامة للاحتفاء بإنجازاتها وريادتها ونجاحها في تحقيق أهدافها وتطلعاتها، مشيرة إلى أن دعم وتشجيع القيادة الرشيدة كان له دور كبير وهام في تعزيز الثقة لدى المواطنات الاماراتيات، مما مكنهن من تحقيق النجاحات في مختلف القطاعات والمجالات.

وعبّرت سعادة موزة العتيبة عن اعتزازها بالنجاحات الهامة والملموسة التي تمكنت المرأة الإماراتية من تحقيقها على مدار تاريخ دولة الإمارات، حيث تمكنت من إثبات جدارتها في قطاع الأعمال والاقتصاد من خلال وجود ما يفوق 25 ألف سيدة ورائدة أعمال إماراتية، ويتولين إدارة استثمارات تفوق 60 مليار درهم.

وأشادت موزة العتيبة في هذه المناسبة بالدعم والمساندة التي أولتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للمرأة الإماراتية وتشجيعها على بذل مزيد من الجهد والعطاء في سبيل خدمة الوطن والمجتمع.

وأوضحت العتيبة أنه بدعم «أم الإمارات» تمكنت المرأة الإماراتية من العمل في مختلف المجالات وبلوغ أعلى المراتب والمناصب، مشيدة بدعم سموها المتواصل للمرأة الإماراتية والإنجازات التي تحققها.

وأفادت العتيبة أن المرأة الإماراتية قد استفادت من الدعم الكبير الذي توليه لها القيادة الرشيدة، مما مكنها من العمل والاستثمار في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية ودخول قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات التكنولوجية والرقمي.

وأشارت إلى نجاح المرأة الإماراتية في تبوء مراتب عالية ومتقدمة في مختلف المناصب الحكومية والإدارية والهامة في مؤسسات ودوائر وهيئات الدولة، وتولي مهام قيادية وتحقيق تمثيل قوي وعالي في المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الوزراء، إلى جانب التمثيل الدبلوماسي عبر توليها منصب سفيرة في العديد من العواصم العالمية

الجدير ذكره أن سعادة موزة سعيد بن أحمد العتيبة تعتبر من سيدات الأعمال الأبرز على مستوى دولة الإمارات والوطن العربي.

وتعتبر موزة العتيبة أول إمرة إماراتية تعمل في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، وقد انطلقت أعمال المكتب الإقليمي للصندوق عن منطقة الشرق الأوسط من العاصمة الأردنية عمان في عام 1994، وانتقل لاحقاً إلى العاصمة أبوظبي.

واختارت مجلة فوربس – الشرق الأوسط سعادة موزة العتيبة ضمن قائمة أقوى السيدات عربياً في الشركات العائلية لعام 2014، والتي ضمت 200 سيدة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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