الإمارات بين أفضل 3 وجهات لأثرياء الأصول المشفرة

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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ارتفع عدد مليونيرات العملات المشفرة في العالم بنسبة 95% خلال العام الماضي مع ارتفاع صناديق تداول العملات الرقمية وغيرها من الأصول المشفرة، حيث يوجد حالياً 172300 شخص في العالم حالياً يمتلكون أصولاً مشفرة لا تقل قيمتها عن مليون دولار، ارتفاعاً من 88200 في العام الماضي، بحسب «نيو وورلد ويلث» و«هانلي أند بارتنرز»

ولم تخلق العملات المشفرة المزيد من أصحاب الملايين والمليارات فحسب، بل ستغير أيضاً مكان إقامة وعمل الأثرياء، حيث يتطلع العديد من أثرياء العملات المشفرة الجدد إلى الانتقال إلى أماكن صديقة للضرائب والعملات المشفرة.

وقال دومينيك فوليك، رئيس العملاء الخاصين في «هانلي آند بارتنرز»: «شهدنا ارتفاعاً كبيراً في عدد أثرياء العملات المشفرة الذين يسعون إلى خيارات إقامة وجنسية بديلة. ولتقديم المشورة بشكل أفضل أنشأت هانلي آند بارتنرز مؤشر تبني العملات المشفرة، الذي يصنف الدول حسب نهجها الضريبي والتنظيمي للعملات المشفرة.

وبحسب تصنيف هانلي، احتلت سنغافورة المرتبة الأولى على المؤشر، بفضل نظامها المصرفي الداعم، والاستثمارات الكبيرة، واللوائح الشاملة مثل قانون خدمات الدفع، والصناديق التنظيمية، والتوافق مع المعايير العالمية. واحتلت هونج كونج المرتبة الثانية، تليها دولة الإمارات في المركز الثالث ثم الولايات المتحدة الأمريكية رابعاً، والمملكة المتحدة خامساً.

وخلال العام الماضي، تضاعف عدد مليونيرات البتكوين فقط، بأكثر من الضعف إلى 85400 مليونير كما ازدادت صفوف أغنياء العملات المشفرة على طول سلم الثروة، بداية من المليونيرات وصولاً إلى المليارديرات. وحسب التقرير يوجد حالياً 325 من فائقي الثراء، الذين يمتلكون 100 مليون دولار فأكثر من الأصول المشفرة، إلى جانب 28 مليارديراً.

وتعكس هذه الزيادة النمو السريع لصناديق الاستثمار المتداولة في البتكوين، والتي لديها الآن أكثر من 50 مليار دولار من الأصول منذ إطلاقها في يناير من العام الجاري، بعد موجة من مشاركة المؤسسات فيها.

وقفز سعر البتكوين بنسبة 45% هذا العام إلى نحو 64000 دولار. ومع زيادة قيمة العملات الأخرى، ارتفعت القيمة السوقية للأصول المشفرة إلى 2.3 تريليون دولار، ارتفاعاً من 1.2 تريليون دولار في الصيف الماضي.

ومن بين 6 أشخاص تحولوا إلى مليارديرات من العملات المشفرة خلال العام الماضي، يمكن إرجاع سبب ثراء 5 منهم إلى البتكوين، ما يؤكد مكانتها المهيمنة عندما يتعلق الأمر بجذب المستثمرين طويلي الأجل الذين يشترون حيازات كبيرة، بحسب أندرو أمويلز، رئيس الأبحاث في «نيو وورلد ولث».

ووفقاً لمجلة فوربس، فإن أغنى ملياردير من التشفير، للعام الثالث على التوالي، هو تشانغ بينج تشاو، مؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة باينانس، الذي تقدر ثروته بنحو 33 مليار دولار. وقد أقر تشاو بالذنب في تهم غسل أموال في نوفمبر بالولايات المتحدة ووافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار. وارتفعت ثروته بأكثر من 10.5 مليارات دولار خلال العام الماضي.

ويحتل المرتبة الثانية برايان أرمسترونج، المؤسس المشارك لشركة Coinbase، بقيمة تقدر بنحو 11 مليار دولار، وفقاً لمجلة فوربس، يليه جيانكارلو ديفاسيني، المدير المالي لشركة Tether، ومايكل سيلور، المؤسس المشارك لشركة MicroStrategy.

من المؤكد أن العديد من الأصول المشفرة لا تزال أقل من أعلى مستوياتها في عام 2021، ويمثل ارتفاع البتكوين الأخير في الأساس رحلة ذهاب وإياب لمدة 3 سنوات إلى تلك المستويات. وبلغت الأصول المشفرة قيمة سوقية قدرها 3 تريليونات دولار في نوفمبر 2021.

ويمكن أن يؤدي القبول المتزايد للأصول المشفرة بين كبار مديري الأصول مثل «بلاك روك» و«فيديليتي»، وبمساعدة قوة مبيعات مورجان ستانلي المكونة من 15000 وسيط، لزيادة ثروة حاملي العملات المشفرة الكبار.

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