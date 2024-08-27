1.6 مليار درهم أرباح «ماجد الفطيم» في النصف الأول.. والإيرادات 16.7 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت«ماجد الفطيم»، نتائجها التشغيلية والمالية لفترة النصف الأول من العام الجاري المنتهي في 30 يونيو 2024. وعلى الرغم من تحديات الاقتصاد الكلي التي فرضتها حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي وانخفاض قيمة صرف العملات الأجنبية في المنطقة، إلا أن الشركة حققت أداءً مستقرًا، بدعم من محفظة أعمالها المتنوعة وميزانيتها العمومية القوية.

وشهدت الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، انخفاض إيراداتها الموحدة بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 16.7 مليار درهم، وانخفاض أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 2% على أساس سنوي إلى 2.1 مليار درهم، وانخفاض صافي أرباحها بنسبة 6% بعد احتساب الضريبة إلى 1.6 مليار درهم. كما انخفضت إيرادات الشركة بحسب قيمة أسعار الصرف الثابتة بنسبة 3%، في حين ارتفعت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الربح بنسبة 1% في نفس الفترة. وتواصل الشركة الحفاظ على ميزانية عمومية قوية بأصول تقدر قيمتها بنحو 70 مليار درهم، بزيادة بنسبة 2% على أساس سنوي.

وسجلت إيرادات ماجد الفطيم العقارية نموًا بنسبة 9% على أساس سنوي لتصل إلى 3.7 مليار درهم، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مشروع التطوير العقاري السكني في «تلال الغاف» فضلًا عن زيادة الإيرادات من مراكز التسوق التابعة للشركة في دولة الإمارات. وارتفعت أرباح ماجد الفطيم العقارية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11% إلى 1.9 مليار درهم. وبحسب قيمة أسعار الصرف الثابتة، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13%.

وسجلت إيرادات مراكز التسوق نموًا بنسبة 8% على أساس سنوي، وسجلت نسبة إشغال بلغت 96%. وشهدت إيرادات الفنادق ارتفاعًا بحسب كل غرفة متاحة بنسبة 18% على أساس سنوي، ما يعكس جاذبية دبي المتزايدة كمركز سياحي، حيث استقبلت المدينة أكثر من 9 ملايين زائر لليلة واحدة في النصف الأول من عام 2024، فيما انخفض متوسط الإشغال بنسبة 2%. وفي مارس 2024، باعت الشركة عددًا من الأصول غير الأساسية من محفظة أعمالها في قطاع الضيافة.

وبالإضافة إلى ما سبق، واصلت الشركة تعزيز مبيعات مشروعاتها السكنية، مسجلةً حجوزات بقيمة إجمالية وصلت إلى 5.9 مليار درهم في النصف الأول من العام. وكانت «ماجد الفطيم» قد أطلقت في يونيو الماضي مشروع «غاف وودز» السكني في دبي، وهو أول مجتمع متكامل من نوعه يقام وسط مساحات خضراء كثيفة، وتم بيع 1000 وحدة تمثّل المرحلة الأولى من المشروع، ما يشير بوضوح إلى مستويات الطلب القوية واهتمام السوق.

وفيما يخص محفظة أعمال دور العرض السينمائي التابعة للشركة، فقد سجلت زيادة بنسبة 3% على أساس سنوي في مبيعات التذاكر وعدد مرات الدخول، ما قادها إلى تحقيق أرباح قوية قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 103% خلال هذه الفترة. وبالتوازي، تم افتتاح 13 دار عرض جديدة في المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من عام 2024، من بينها إطلاق مجمّع سينمائي في جدة بارك من قبل «ڤوكس سينما»، لتقديم تجربة سينمائية هي الأفضل في فئتها مع أحدث التقنيات.

وشهدت أعمال شركة ماجد الفطيم لأسلوب الحياة زيادة في الإيرادات بنسبة 23% إلى 584 مليون درهم مع افتتاح ثمانية متاجر جديدة في النصف الأول، بإجمالي 78 متجرًا في جميع أنحاء المنطقة، في حين زاد عدد أعضاء برنامج الولاء SHARE للمكافآت بنسبة 8.2% ليصل إلى 4 ملايين عضوًا.

التجزئة

وسجلت إيرادات شركة ماجد الفطيم للتجزئة انخفاضًا بنسبة 11% على أساس سنوي إلى 11.6 مليار درهم وانخفضت أرباحها بنسبة 47% على أساس سنوي قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 278 مليون درهم. ويعزى هذا إلى انخفاض حجم مبيعات المواد والمستلزمات المنزلية نتيجة انخفاض مستويات ثقة المستهلكين على إثر الصراع الجيوسياسي في المنطقة، بالإضافة إلى تأثير انخفاض قيمة صرف العملة في كل من مصر وكينيا، وكانت الإيرادات ستنخفض بنسبة 8% بحسب قيمة أسعار الصرف الثابتة.

مفهوم البيع منخفض التكلفة

وفي الأثناء، استمر نمو أصول العلامة التجارية «سوبيكو» القائمة على مفهوم البيع منخفض التكلفة في مصر، والتابعة لشركة ماجد الفطيم للتجزئة، بافتتاح أربعة متاجر جديدة في النصف الأول من العام مع خطط لافتتاح 11 متجرًا جديدًا خلال الفترة المتبقية من عام 2024. ويسلّط هذا النجاح الضوء على هذه العلامة التجارية التي تعكس التزام «ماجد الفطيم» بتلبية المتطلبات المتغيرة للأسواق المحلية.

مبيعات التجزئة الرقمية

كما حقق قطاع مبيعات التجزئة الرقمية الذي يشهد نموًا متسارعًا، نتائج قوية حيث ارتفعت إيراداته بنسبة 16% إلى 1.3 مليار درهم ونمو أرباحه قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 109% على أساس سنوي، لتتحول بذلك ولأول مرة إلى نتائج إيجابية. ويؤكد هذا الأداء القوي المدفوع بالكفاءات التشغيلية، التزام «ماجد الفطيم» بالتحول الرقمي الذي يركز على تعزيز تجربة التسوق.

التوطين

كما واصلت «ماجد الفطيم» تحقيق النجاحات في مجال التوطين حيث تجاوزت نسبة المواطنين الإماراتيين 11% لأول مرة في تاريخ الشركة. وتعد ماجد الفطيم الشركة الوحيدة في دولة الإمارات التي فازت بجائزة برنامج «نافس» لعامين متتاليين. وتم تتويج منجزات الشركة خلال هذه الفترة بحصولها على شهادة من منصة «لينكد إن» باعتبارها شركة القطاع الخاص الأعلى تصنيفًا في دولة الإمارات من حيث النمو الوظيفي.

التمويل

تواصل «ماجد الفطيم» المحافظة على مركز مالي ومستويات سيولة قوية، بفضل مزيج تمويل متوازن من أسواق رأس المال والمصارف. وبلغ صافي القروض 14.6 مليار درهم، مع استحقاق معظم الديون في العام 2027 وما بعده.

وحافظت الشركة على تصنيفها الائتماني عند درجة BBB بنظرة مستقبلية مستقرة، بحسب تقارير وكالتي التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

قوة وتنوع المحفظة

وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم القابضة: تعكس نتائجنا للنصف الأول من العام الجاري قوة وتنوع محفظة أعمال «ماجد الفطيم»، وقدرتنا على حماية أرباحنا الإجمالية، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهناها في عدد من المواقع التي نمتلك فيها عمليات تشغيلية حاليًا.

وأضاف إسماعيل: حققت ماجد الفطيم العقارية أداءً قياسيًا، بفضل نجاح مراكز التسوق في دولة الإمارات والمستويات القوية لثقة العملاء في مشروع «تلال الغاف» ومشروع التطوير السكني «غاف وودز» الذي تم إطلاقه مؤخرًا. كما واصلت ماجد الفطيم لأسلوب الحياة في تسجيل طلب إيجابي على مستوى محفظة أعمالها، في حين سجلت شركة ماجد الفطيم للترفيه بيانات مشجعة في مبيعات تذاكر دور العرض وعدد مرات الدخول، ما يعكس العودة القوية للمحتوى المرئي عالي الجودة.

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