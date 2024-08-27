غرفة تجارة دبي تطلق علامة "ESG" لتعزيز الممارسات المؤسسية المستدامة

المصدر: البيان

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بالتزامن مع عام الاستدامة، أطلقت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، علامة جديدة مخصصة لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بهدف الارتقاء بالاستدامة المؤسسية.

وتم تطوير علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من قبل مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، وذلك بهدف مساعدة الشركات والمؤسسات على تقييم جاهزيتها، ومستوى نضوج تبنيها لهذه المعايير، بالإضافة إلى تقدير جهودها المبذولة في هذا المجال بما يعزز النمو المستدام.

وضمن عملية تطوير العلامة، تم إجراء تقييم شامل من قبل خبراء معتمدين عالمياً لتحليل القواعد التنظيمية، وآليات إعداد التقارير المعمول بها إقليمياً وعالمياً لتحديد العوامل الأساسية في قياس مدى نضوج تبني هذه المعايير من قبل الشركات والمؤسسات.

وتم إشراك مجتمع الأعمال في مرحلة تطوير العلامة، بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية، ويستوفي المتطلبات الأساسية المحلية والدولية فيما يتعلق بالجاهزية وإعداد التقارير المرتبطة بهذه المعايير.

وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "يأتي إطلاق علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في ظل الحاجة لإيجاد مقاربة شاملة لممارسات الأعمال المستدامة التي تعود بالمنفعة على المجتمع والبيئة، مما يدعم جهودنا في تعزيز الحوكمة الرشيدة وممارسات الأعمال المسؤولة. ونتطلع لتشجيع مجتمع الأعمال على تبني استراتيجيات متكاملة تعتمد على الاستدامة ضمن العمليات التشغيلية الأساسية وآليات صنع القرار، من خلال تحويل التركيز من المسؤولية الاجتماعية للشركات إلى تطوير علامة خاصة بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ".

ويمكن لجميع الشركات التي مضى على تأسيسها عامين على الأقل، بغض النظر عن حجمها، التقدم للحصول على العلامة التي توفّر لحامليها العديد من المزايا، بما يشمل ضمان التوافق مع أفضل الممارسات، وتعزيز مكانة وسمعة علامتها التجارية، وخلق قيمة مضافة تساهم في استقطاب المستثمرين المحتملين. وتتمكن المؤسسات من خلال العلامة من تعزيز التبني الذاتي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بالمقارنة مع المعايير المتبعة من قبل نظرائها في مجتمع الأعمال الإقليمي والعالمي.

كما يتم تقديم تقرير للشركات المشاركة يحدد مجالات التحسين، بالإضافة إلى درجة مستوى النضوج بناء على التقييم العام لتبني المعايير من قبل كل مؤسسة. وفي حال الحصول على العلامة بشكل رسمي، تكون سارية المفعول لمدة عام واحد.

ومع ازدياد أهمية معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة كأولوية استراتيجية للمؤسسات من مختلف الأحجام والفئات، بات من الضروري دمج أهداف الاستدامة ضمن ممارسات الأعمال والعمليات التشغيلية الرئيسية لكل مؤسسة، بما يتضمن تبني معايير الشفافية في إعداد وتقديم التقارير، والحد من الأثر البيئي، وتطوير مبادرات المسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى الحرص على أن تكون ممارسات الحوكمة متوافقة مع المبادئ الأخلاقية.

وكانت غرفة تجارة دبي قد قامت مؤخراً بتنظيم ندوة افتراضية حضرها 224 مشاركاً، وجرى خلالها استعراض المفاهيم الأساسية لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتطوير الأطر ذات الصلة، فضلاً عن توضيح عملية تقديم الطلبات للحصول على العلامة والمزايا العديدة التي توفرها للمؤسسات المتقدمة. وسيتم تنظيم المزيد من الندوات مستقبلاً لتعزيز التفاعل مع مجتمع الأعمال.

ويمكن للشركات تقديم طلب للحصول على علامة غرفة تجارة دبي في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة من خلال الضغط على الرابط التالي.

ويساهم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة دبي بدور محوري في تعزيز الممارسات المسؤولة والمستدامة في دبي، كما يحرص على دعم وتحفيز الشركات على تبني أفضل معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يعزز أداءها وقدراتها التنافسية ويرتقي بمساهماتها المجتمعية والبيئية. ويوفر المركز مجموعة من المنصات والأدوات والخبرات المعرفية التي تساعد الشركات على دمج الحوكمة والاستدامة والمسؤولية الاجتماعية ضمن مختلف مراحل ومستويات عملياتها التشغيلية.

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