النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني 25 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

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ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي المنتدى الاقتصادي الخليجي الأذربيجاني في نسخته الثانية تحت شعار: (الاستدامة، الاستثمارات، الشراكات)، يومي 25 و26 سبتمبر 2024 بمركز حيدر علييف للمعارض في العاصمة الأذربيجانية باكو، تحت رعاية وزير الاقتصاد في أذربيجان ميكاييل جباروف.

وذلك في إطار سعي اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة والشقيقة، واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية للقطاع الخاص الخليجي في تلك الدول.ويهدف المنتدى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وفي تصريح له بهذه المناسبة، أوضح الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن الهدف من تنظيم المنتدى تعزيز وتطوير العلاقات التجارية لدول الخليج مع جمهورية أذربيجان ورفع مستوى حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

وأشار الشيخ الرواس إلى أن المشاركين في المنتدى سيستعرضون أهم الفرص الاستثمارية والمشاريع المشتركة في عدد من القطاعات الاقتصادية، والتي من بينها، الأمن الغذائي والزراعي، الطاقة المتجددة، الخدمات اللوجستية والنقل، وغيرها من القطاعات التي من شأنها دعم فرص نمو حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.

ويصاحب تنظيم المنتدى زيارات ميدانية إلى عدد من المناطق الاقتصادية والصناعية في باكو.وأوضح الشيخ الرواس أن حجم التبادل التجاري بين دول الخليج وجمهورية أذربيجان بلغ 1.8 مليار دولار خلال العام الماضي. وأن الاستثمارات الخليجية في أذربيجان وصلت لنحو 7 مليارات دولار أمريكي.

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