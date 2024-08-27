تعاون بين «عزيزي» و«لارسن آند توبرو»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «عزيزي» للتطوير العقاري عن تعاونها مع شركة «لارسن آند توبرو» متعددة الجنسيات، لتوفير أحدث أنظمة العزل للأعمال الميكانيكية والكهربائيّة والسباكة في عدد من مشاريعها العقارية بدبي الجنوب ومدينة محمد بن راشد ومدينة دبي للاستوديوهات والفرجان ومدينة دبي الرياضية ومدينة دبي الطبية، بما في ذلك مشاريع «ڤينيس» و«ريفييرا» و«فيستا» و«سنترال» و«جراند» و«كريك فيوز 3».

وقال تيزيان راب، مدير قسم العلاقات العامة والاتصال في «عزيزي»: تعكس شراكتنا مع «لارسن آند توبرو» التزامنا الراسخ بتقديم مشاريع عالمية المستوى تلبّي أعلى معايير الجودة. إن دمج حلول الهندسة المتطورة التي توفرها هذه الشركة الرائدة يمثل خطوة جديدة في سعينا لتحقيق التميز في الجودة والابتكار والاستدامة، ما يضع معايير جديدة في الصناعة.

خدمات متنوعة

ومنذ تأسيسها عام 1938، تقدم «لارسن آند توبرو» خدمات متنوعة حول العالم في مجالات التقنية والهندسة والإنشاءات والتصنيع والخدمات المالية، وتتميز بحضورها الدولي واسع النطاق، حيث تقود بعضاً من أكثر مشاريع البنية التحتية طموحاً في العالم».

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