تغيرات بارزة في فريق الإدارة العليا لـ«شوبا العقارية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «شوبا العقارية»، عن تغيرات بارزة على صعيد فريقها الإداري. وفي هذا الإطار، سيتنحى بي. إن. سي. مينون عن منصبه كرئيس مجلس الإدارة، ليبقى كمؤسس لمجموعة شوبا.واعتباراً من 18 نوفمبر 2024، سيتولى رافي مينون، وهو أحد قادة الصناعة المرموقين ويتمتع بسجل حافل بالإنجازات كرئيس شريك لمجموعة شوبا، منصب رئيس مجلس إدارة المجموعة.

وقال بي.إن.سي. مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا: «استطعت، طوال فترة عملي كرئيس مجلس الإدارة، استمداد الإلهام من التفاني والإبداع اللذين أظهرهما فريق العمل، الذي دفع بدوره الشركة نحو آفاق جديدة. وأؤكد التزامي الثابت بدعم طموحات شوبا العقارية وثقتي الكبيرة بكل من رافي مينون وفرانسيس آلفرد، وقدرتهما على تطوير الشركة وإرساء معايير جديدة للتقدم والابتكار».

وتخرج رافي مينون مع مرتبة شرف من قسم الهندسة المدنية بجامعة بوردو بالولايات المتحدة الأمريكية، وساهم على مدى عقدين من الزمن في نجاح مجموعة، إذ عمل منذ انضمامه إلى شركة «شوبا المحدودة» في الهند في يونيو 2004، على تطوير الرؤية الاستراتيجية للشركة وتعزيز الابتكار.وقال رافي مينون، الرئيس الشريك لمجلس إدارة «مجموعة شوبا»: «يشرفني أن أتولى منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا، وها أنا اليوم أؤكّد التزامي الراسخ بالمحافظة على هذا الموروث وتطويره».

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