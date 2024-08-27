4 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 4 مليارات درهم تمت عبر 1007 صفقات. وشهدت الدائرة تسجيل 787 مبايعة بقيمة 2.63 مليار درهم، منها 62 مبايعة لأراضٍ، و663 مبايعة لوحدات سكنية و62 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت منطقة المركز التجاري الثانية المبيعات من حيث القيمة بـ440 مليون درهم عبر صفقة واحدة، وجاءت ثانياً منطقة برج خليفة بقيمة 257 مليون درهم نتجت عن 68 صفقة، وثالثاً منطقة مدينة دبي الملاحية بـ208 ملايين درهم عبر 66 صفقة، ورابعاً منطقة بوكدرة عبر 64 صفقة بقيمة 130 مليون درهم.

وسجل السوق العقاري بدبي صفقة بيع لشقة سكنية ضمن مشروع «بي في ريزيدنسس» الفاخر بقيمة 70 مليون درهم في منطقة جميرا باي، وتتكون الشقة من أربع غرف وتمتد على مساحة 9172 قدماً مربعاً أي ما يعادل 7631 درهماً للقدم المربع الواحد، إلى جانب بيع قطعة أرض في منطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 440 مليون درهم تمتد على مساحة 10000 قدم مربع أي ما يعادل 44 ألف درهم للقدم المربع الواحد.وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.21 مليار درهم تمت عبر 187 معاملة، منها 55 رهناً لأرض، و118 رهناً لوحدات سكنية، و21 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 33 هبة بقيمة 229 مليون درهم.

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