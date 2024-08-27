النفط يرتفع %3 وسط مخاوف التصعيد ووقف إنتاج ليبيا

المصدر: دبي - وكالات

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ارتفعت أسعار النفط نحو 3 %، أمس، بعد تقارير عن وقف شبه كامل للإنتاج في ليبيا، مما أضاف إلى مكاسب سابقة نتيجة مخاوف من أن يؤدي تصعيد الوضع في الشرق الأوسط إلى اضطراب إمدادات النفط من المنطقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.30 دولار، أو 2.91 %، إلى 81.32 دولاراً للبرميل خلال التداولات، كما زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 2.22 دولار، أي 2.97 %، إلى 77.05 دولاراً للبرميل. وبلغ سعر برنت خلال جلسة التداول 81.35 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى خلال 11 يوماً.

وقفزت الأسعار بعد أن أعلنت الحكومة التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً حالة «القوة القاهرة» على جميع الحقول والموانئ والمرافق النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر.كما ارتفع الخامان بأكثر من 2 % يوم الجمعة بعد أن أيد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول بدء خفض أسعار الفائدة قريباً.

وقال محللون لدى «إيه.إن.زد» في مذكرة «احتمال تيسير السياسة النقدية عزز المعنويات في سوق السلع الأساسية»، وأضافوا إنهم يتوقعون أن ينفذ مجلس الاحتياطي الاتحادي سلسلة تدريجية من تخفيضات أسعار الفائدة. وقالت بريانكا ساشديفا محللة الأسواق البارزة في فيليب نوفا إن المستثمرين ما زالوا حذرين بشأن تحركات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ضمن «أوبك+» الذين يعتزمون زيادة الإنتاج في وقت لاحق من العام.

وأضافت: «يبدو أن الطلب الأمريكي القوي حالياً وإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي من البترول يشكلان الداعم الوحيد لأسعار النفط في مواجهة احتمالات فائض المعروض من أوبك».وقال كارستن فريتش المحلل لدى «كومرتس بنك»: «تواصل أسعار النفط ارتفاعها بسبب الهجمات التي وقعت مطلع الأسبوع بين إسرائيل وحزب الله. لكن يبدو أن الوضع هدأ مجدداً مما حد من المكاسب».

مشكلة ليبيا

وقالت الحكومة الليبية التي تسيطر على شرق البلاد إنها ستوقف إنتاج النفط وتصديره بشكل كامل، بعد أن قامت الحكومة الموازية في طرابلس باستبدال قيادة البنك المركزي.ولأكثر من أسبوع تصاعد الخلاف حول من يقود البنك المركزي، والذي يدير مليارات الدولارات من عائدات الطاقة، ما أدى إلى تعميق الانقسامات السياسية وتهديد اتفاق السلام الذي توسطت فيه الأمم المتحدة. وتسعى حكومة طرابلس إلى استبدال المحافظ صادق الكبير، الذي رفض التنحي.

وبلغ إنتاج البلاد الإجمالي من النفط نحو 1.15 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وفقاً للبيانات التي جمعتها «بلومبرج». ومنذ ذلك الحين، توقف حقل «الشرارة» أكبر حقول النفط في البلاد، والذي يضخ ما يقرب من 270 ألف برميل يومياً. يضم شرق البلاد حوض «سرت» والذي يحتوي على معظم احتياطيات النفط الليبية وأربع من محطات تصدير النفط في البلاد.

وقال محلل في «سيتي جروب»: إن انخفاض الصادرات الليبية قد يدفع أسعار خام برنت مؤقتاً إلى متوسط 80 دولاراً للبرميل.وغالباً ما أدت الانقسامات السياسية العميقة بين الحكومتين في شرق ليبيا وغربها إلى اشتباكات وحصار استهدف منشآت أكثر موارد البلاد قيمة، وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في عام 2020، والذي دعمته الأمم المتحدة بهدف إنهاء الاقتتال.

وتسيطر ليبيا على أكبر احتياطيات النفط الخام المعروفة في أفريقيا، لكن الإنتاج يعاني من صراع سياسي يمتد لأكثر من عقد. وقد أثرت عمليات الإغلاق المتكررة، بما في ذلك أكبر حقل في البلاد، «حقل الشرارة»، والذي توقف الإنتاج فيه منذ أوائل أغسطس، جزئياً على أسواق النفط العالمية.

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